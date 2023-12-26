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ذروتها الخميس|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخل هاتفية أذاعتها فضائية “اكسترا نيوز”، إن اليوم يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس شتوي ومعتدل تمامًا على أغلب محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعة أو أعلى قليلًا بحوالي من درجة لدرجتين.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل اليوم على القاهرة الكبرى حوالي 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، أما بالنسبة لفترات الليل تسود أجواء باردة بالشكل وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر وذلك في أغلب محافظات الجمهورية، وخاصة في الأماكن المفتوحة والتي لها ظهير صحراوي.
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هناك فرص لسقوط  أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ومحافظات شمال الوجه البحري، على فترات متقطعة من اليوم، مضيفة أن هناك نشاط نسبي في الرياح يعمل على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.
 

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بأن يومي الأربعاء والخميس متوقع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود زيادة بشكل كبير في كميات الأمطار على المناطق الساحلية وستمتد الأمطار أيضًا للمناطق الداخلية والتي تشمل القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

الذروة الخميس
 

وتابعت أن ذروة المنخفض الجوي يوم الخميس، حيث ستكون الأمطار من متوسطة لغزيرة على المناطق الشمالية مصحوبة بنشاط ملحوظ في حركة الرياح، ومع يوم الجمعة ستقل كميات الأمطار، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لها.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة امطار

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