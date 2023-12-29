الأرصاد الجوية تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الساعات القادمة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “منار غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، إن البلاد تشهد تحسن واضح في الأحوال الجوية، حيث ستبدأ كميات الأمطار في الانخفاض، ولن تكون مؤثر على الأنشطة اليومية.

واسترسلت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: الأمطار ستكون خفيفة ومتوسطة، وعليه سنلاحظ زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، متابعة: الطقس سيكون دافئ ومشمس خلال فترة النهار.

الأرصاد الجوية تحذر



وأكملت: درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ خلال فترة الليل، حيث تسجل العظمى 13 درجة مئوية وتسود أجواء باردة في معظم محافظات الجمهورية، مضيفة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه وجود ظاهرة الشبورة المائية.