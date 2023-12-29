رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة الساعات المقبلة

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية جوية حول حالة الطقس التي تشهدها البلاد اليوم، وتفاصيل تحذيرات وزارة الداخلية للمواطنين بسبب الطقس السئ.

وشهدت أنحاء متفرقة من البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة أمس، وكشفت الأرصاد عن حالة الطقس وتفاصيل درجات الحرارة اليوم، وأكدت أن الأجواء ستكون مستقرة على أغلب الأنحاء، بحسب الأرصاد ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ،مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وحسب الأرصاد الجوية تبقى الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء كذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر، الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر .



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار ستكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



وقدمت وزارة الداخلية تحذير عاجل للمواطنين ...حيث تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا والتي تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب، لذا يجب على قائدي المركبات توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة تجنبا لوقوع حوادث.

ووجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة ومهمة لقائدي المركبات على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية، بشأن القيادة خلال الطقس السيئ والشبورة والأمطار، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي أشارت إلى توافر فرص سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة.



وقدمت الداخلية بعض النصائح للمواطنين أثناء القيادة خلال الشبورة المائية وهي خفض سرعة السيارة الى 30 كم/ ساعة، واضاءة جميع انوار السيارة مع تشغيل النور الامامى فى الوضع المنخفض الى جانب استخدام انوار الانتظار، وفتح رجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها، كما يجب أيضا استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة، واستخدام اله التنبيه على فترات متقطعة.

والالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السرعة باى حال من الاحوال

ومضاعفة مسافة الامان بين السياره والسيارة التى امامها، والالتزام بتعليمات رجال المرور واخيرا فمن الافضل عدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيده.

حالة البحرين:

حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية،

حالة البحر الأحمر، فستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية : شمالية غربية .



من جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت أن البلاد اليوم تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود تحسن نسبي في الأحوال الجوية، لافتة إلى أن فرص الأمطار ستكون أقل من اليومين الماضيين.

وأكدت أن اليوم توجد فرص أمطار من خفيفة لمتوسطة على بعض الأماكن من سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على بعض المناطق في السواحل الشمالية، وبعض الأماكن من سيناء وخليج السويس ومدن القناة، بجانب وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

كما ستسجل درجة الحرارة العظمى اليوم 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث تعتبر درجات الحرارة اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية لها، وبالتالي تسود أجواء شتوية ومعتدلة خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية.



وخلال فترة الليل ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تسجل الصغرى 13 درجة مئوية وتسود أجواء باردة في معظم محافظات الجمهورية، ويشهد اليوم استقرار في الأحوال الجوية يصاحبه وجود ظاهرة الشبورة المائية، والتي متوقع استمرارها على مدار الأيام المقبلة.

وتحدث المهندس حمدي شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ الغربية، عن أبرز استعدادات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ، قائلًا إن الأماكن التي تتجمع فيها المياه تكون مرصودة ومعروفة من قبل؛ لذا يتم تركيز السيارات فيها والتعامل مع الأمطار فور تلقي أي تحذير من هيئة الأرصاد الجوية.



وأضاف أن هناك تنسيق كامل بين الشركة والوحدات المحلية، ويتم الانتشار في المحافظة فور تلقي البيان، معقبًا أنه تم التعامل بشكل فعال مع الوضع من خلال الاستعدادات المختلفة.

وتابع المهندس حمدي شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية أنهم لديهم حوالي 160 معدة جميعها مستعدة تمامًا لأية طوارئ،

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات الجمهورية

القاهرة 22 15

المنصورة 22 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 22 14

العريش 21 14

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 22 14

العلمين الجديدة 21 13

مطروح 21 13

حلايب 23 19

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 23 10

أسيوط 22 10

سوهاج 23 11

قنا 24 12

الأقصر 25 11

واخيرا أسوان 25 12