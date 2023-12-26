الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في أمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، قد تكون غزيرة ورعدية مساء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على محافظة مطروح ومناطق من جنوب الوجه البحري تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وتكون خفيفة على مدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



أضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أم بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 16

العاصمة الإدارية 21 14

6 أكتوبر 21 14

بنهــــا 21 16

دمنهور 22 14

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 21 15

المنصورة 21 15

الزقازيق 21 15

شبين الكوم 22 16

طنطا 21 15

دمياط 21 14

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 23 15

العريش 22 12

رفح 22 11

رأس سدر 26 15

نخل 20 06

كاترين 16 04

الطور 23 14

طابا 22 14

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 20 13

العلمين الجديدة 22 14

مطروح 20 12

السلوم 20 11

سيوة 21 13

رأس غارب 26 15

الغردقة 26 16

سفاجا 27 16

مرسى علم 27 17

الشلاتين 27 20

حلايب 25 21

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 27 22

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 22 11

أسيوط 22 10

سوهاج 23 11

قنا 24 12

الأقصر 25 12

أسوان 26 13

الوادي الجديد 25 08

أبوسمبل 24 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 31 21

المدينة 29 16

الرياض 25 13

المنامة 25 20

أبوظبي 27 19

الدوحة 27 19

الكويت 24 14

دمشق 16 07

بيروت 22 15

عمان 17 10

القدس 19 10

غزة 22 15

بغداد 23 13

مسقط 26 21

صنعاء 23 04

الخرطوم 31 17

طرابلس 19 12

تونس 18 09

الجزائر 16 07

الرباط 18 04

نواكشوط 33 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 12 01-

إسطنبول 17 07

إسلام آباد 22 07

نيودلهى 24 10

جاكرتا 32 25

بكين 03 09-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 13 03

أثينا 19 08

روما 16 05

باريس 11 09

مدريد 11 00

برلين 06 05

لندن 13 09

مونتريال 05 03

موسكو 05- 07-

نيويورك 10 08

واشنطن 14 07

أديس أبابا 24 09