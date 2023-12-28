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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة خطيرة في طقس الساعات المقبلة

أمطار رعدية
أمطار رعدية

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

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وقال الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "فصل الشتاء بدأ منذ يوم الجمعة الماضية، وبدايات حالات عدم الاستقرار بدأت منذ هذا الأسبوع".

 

وأضاف: "لم نشهد انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة حتى الآن، ولم يكن هناك نشاط قوي للرياح، وكان هناك سقوط أمطار متوسطة إلى غزة على بعض المناطق، وكانت هيئة الأرصاد نوهت قبل سقوط الأمطار".

 

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد: "البلاد ستشهد حالة من الاستقرار التدريجي وستظهر الشبورة المائية الكثيفة على الطرق ومن الممكن أن تصل إلى حد الضباب".

 

حالات وفاة


ووجه تحذيرا قائلا: "لو سمحتوا أكثر ظاهرة تسبب حالات وفاة هي الشبورة المائية الكثيفة وهي أخطر من السيول والأمطار، ولازم نأخذ بالنا".

 

وتحدث الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، عن حالة الطقس خلال الأسابيع المقبلة، قائلا: "وقفا للتنبؤات، فإن فصل الشتاء هذا العام سيكون قريبا من العام الماضي".

 

وأردف: "خلال الأيام المقبلة اعتبارا من الغد سيكون هناك سقوط أمطار خفيفة من الممكن أن تصل إلى مرحلة المتوسطة أحيانا، وهي أمطار طبيعية في مثل هذه الأيام من العام"، مضيفا: "هناك فرص لسقوط أمطار غدا على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومدن القناة ومن الممكن أن تصل إلى القاهرة".

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