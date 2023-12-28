هل تعطل الدراسة ؟! .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس ورفع حالة الطوارئ..فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن حالة الطقس اليوم، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من محافظات الجمهورية، اليوم الخميس، مؤكدة أن الأمطار قد تصل إلى رعدية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المفترض أن تسقط أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري ومحافظة الفيوم والقاهرة الكبرى، قد تغزر على مناطق من القاهرة الجديدة ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة. كما يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

للمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس، يرجى متابعة الفيديو التالي: