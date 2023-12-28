الأرصاد: طقس الجمعة معتدل نهارا بارد ليلا وتوقعات بسقوط أمطار بهذه المناطق

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الجمعة/ طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.



وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.



كما توقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية : شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

العاصمة الإدارية 23 14

6 أكتوبر 22 13

بنهــــا 22 14

دمنهور 21 14

وادى النطرون 23 13

كفر الشيخ 21 14

المنصورة 22 14

الزقازيق 23 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 21 15

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 22 14

العريش 21 14

رفح 20 13

رأس سدر 23 14

نخل 21 08

كاترين 15 05

الطور 23 14

طابا 23 15

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 22 14

العلمين الجديدة 21 13

مطروح 21 13

السلوم 20 12

سيوة 21 11

رأس غارب 24 15

الغردقة 24 15

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 16

الشلاتين 25 18

حلايب 23 19

أبو رماد 24 20

رأس حدربة 23 19

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 23 10

أسيوط 22 10

سوهاج 23 11

قنا 24 12

الأقصر 25 11

أسوان 25 12

الوادي الجديد 24 12

أبوسمبل 24 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 26 18

المدينة 25 14

الرياض 24 14

المنامة 25 21

أبوظبي 27 20

الدوحة 27 20

الكويت 22 14

دمشق 16 04

بيروت 21 15

عمان 16 07

القدس 17 10

غزة 21 13

بغداد 22 08

مسقط 26 21

صنعاء 24 07

الخرطوم 29 15

طرابلس 19 11

تونس 18 10

الجزائر 17 10

الرباط 20 05

نواكشوط 35 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 11 02-

إسطنبول 14 08

إسلام آباد 21 08

نيودلهي 22 10

جاكرتا 32 26

بكين 03 05-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 16 05

أثينا 17 07

روما 15 08

باريس 12 08

مدريد 10 02

برلين 11 06

لندن 11 06

مونتريال 03 00

موسكو 02 01

نيويورك 13 04

واشنطن 12 03

أديس أبابا 24 11