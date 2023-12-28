عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الجمعة معتدل نهارا بارد ليلا وتوقعات بسقوط أمطار بهذه المناطق

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الجمعة/ طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.


وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.


كما توقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.


وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية : شمالية غربية .

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
العاصمة الإدارية 23 14
6 أكتوبر 22 13
بنهــــا 22 14
دمنهور 21 14
وادى النطرون 23 13
كفر الشيخ 21 14
المنصورة 22 14
الزقازيق 23 14
شبين الكوم 22 14
طنطا 22 14
دمياط 21 15 
بورسعيد 21 15
الإسماعيلية 22 13
السويس 22 14
العريش 21 14
رفح 20 13
رأس سدر 23 14
نخل 21 08
كاترين 15 05
الطور 23 14
طابا 23 15
شرم الشيخ 25 17
الإسكندرية 22 14
العلمين الجديدة 21 13
مطروح 21 13
السلوم 20 12
سيوة 21 11
رأس غارب 24 15
الغردقة 24 15
سفاجا 24 14
مرسى علم 25 16
الشلاتين 25 18
حلايب 23 19
أبو رماد 24 20 
رأس حدربة 23 19
الفيوم 22 12
بني سويف 22 11
المنيا 23 10
أسيوط 22 10
سوهاج 23 11
قنا 24 12 
الأقصر 25 11
أسوان 25 12
الوادي الجديد 24 12
أبوسمبل 24 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 26 18
المدينة 25 14 
الرياض 24 14
المنامة 25 21
أبوظبي 27 20
الدوحة 27 20
الكويت 22 14
دمشق 16 04
بيروت 21 15
عمان 16 07
القدس 17 10
غزة 21 13
بغداد 22 08
مسقط 26 21
صنعاء 24 07
الخرطوم 29 15
طرابلس 19 11
تونس 18 10
الجزائر 17 10
الرباط 20 05
نواكشوط 35 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 11 02-
إسطنبول 14 08
إسلام آباد 21 08
نيودلهي 22 10 
جاكرتا 32 26
بكين 03 05-
كوالالمبور 32 24
طوكيو 16 05 
أثينا 17 07
روما 15 08
باريس 12 08
مدريد 10 02
برلين 11 06
لندن 11 06
مونتريال 03 00
موسكو 02 01
نيويورك 13 04
واشنطن 12 03
أديس أبابا 24 11

طقس الجمعة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط باستفتاء «جلوب سوكر»

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

شرط وحيد للزواج وهدية غريبة.. سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان

تعليمات عاجلة لمدارس الجيزة بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر

السوبر المصري| مران خفيف للاعبي الأهلي بفندق الإقامة في أبوظبي

ضياء رشوان: مقترح مصر يتضمن 3 مراحل تنتهي إلى وقف إطلاق النار في غزة

وزير التعليم : مدارس STEM تقدم نموذجًا يستحق الاقتداء به

معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

فيديو

احجز شقتك الآن.. شروط وتفاصيل سكن لكل المصريين |فيديو

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في أسعار الذهب| ماذا يحدث ؟.. فيديو

هل تعطل الدراسة وتحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس ورفع حالة الطوارئ.. فيديو

المساكنة مفيدة ولكنها حرام شرعا.. منة عرفة تتصدر التريند بتصريحات جريئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ