اخبار مصر على مدار 24ساعة.. توجيه رئاسي بتوفير احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب رمضان

اخبار مصر…وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان، وبما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسي يوجه بتوفير احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان، وبما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري،

تعاون في التصنيع الزراعي والأمن الغذائي.. السيسي يستقبل رئيس زيمبابوي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس "إيمرسون منانجاجوا"، رئيس زيمبابوي، الذي يقوم بزيارة لمصر.

Dubai AirShow2023.. مصر للطيران توقع اتفاقية جديدة لشراء 10 طائرات من إيرباص

وقعت مصر للطيران، اتفاقية جديدة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900، وذلك خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2024، حيث وقع الاتفاقية المهندس يحيى زكريا رئيس مصر للطيران.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

اتوبيسات نقل عام كهربائية.. بدء خطوات تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعين بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة وعدد من قيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية .

قرعة الحج لعام 2024.. أعرف المستندات المطلوبة من الفائزين

يسعي كثير من المواطنين الفائزين فى قرعة الحج لعام 2024 إلي البدء مبكرا في تحضير أوراقهم استعدادا للسفر لأداء فريضة الحج خصوصا أن من بينها مستندات قد تتطلب بعض الوقت.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

شروط القبول للدفعة الجديدة ضباط متخصصين بالقوات المسلحة

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن شروط الإعلان لقبول دفعة جديدة من المتخصصين خريجى الجامعات الحكومية والخاصة للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2023.

نقابة الأطباء تطلق نداء عالميا لكسر الحصار على مستشفيات غزة.. أوقفوا جرائم الحرب

جدد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، نداءه إلى المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الصحية العالمية، وحكومات الدول العربية وكافة دول العالم، بضرورة التحرك العاجل لكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات قطاع غزة، ومنعه وصول الوقود أو المياه أو أي مستلزمات طبية إليها، مؤكدا أن العار سيلاحق كل من صم آذانه عن المجازر وجرائم الحرب، تلك التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السكة الحديد تعدل تركيب قطاري 996/997 مكيف القاهرة / أسوان بعربات VIP

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب قطاري 996/997 مكيف القاهرة / أسوان اعتبارا من يوم 17/11/2023 بعربات VIPوبنفس جدوله الحالي.

حوار بالفيديو والصور.. رئيس المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لصدى البلد: الغذاء ليس سلاحًا

تعتبر المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي مؤسسة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تأسست في عام 2016 ومقرها في مدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان.

وزير التعليم: تطبيق المناهج المطورة للمرحلة الإعدادية يبدأ اعتبارًا من العام القادم

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة أهم خطوات تطوير مسارات التعليم قبل الجامعي.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

حقيقة تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على السواحل

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية.

100 مليون توقيع.. تدشين عريضة لملاحقة مرتكبي جرائم استهداف مستشفيات غزة

دشن اتحاد الأطباء الشرعيين العرب بالتعاون مع نقابة أطباء القاهرة عريضة إدانة جماعية بهدف جمع أكثر من 100 مليون توقيع من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حول العالم لملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين واستهداف الأطقم الطبية والمسعفين وقصف المستشفيات في غزة.

القصير: 185 مليار دولار حجم التجارة بين الصين وأفريقيا خلال 9 أشهر

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان العلاقات الصينية المصرية شهدت تميزا كبيرا وواضحا في الفترة الأخيرة نظرا للعلاقات القوية بين القيادة السياسية في البلدين، ووصلت الى مرحلة الشراكة الاستيراتيجية في مجالات كثيرة، منها النقل والطيران والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة والمشروعات الخضراء

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مصر الطيران تتسلم أولى طائراتها من صفقة ايرباص الجديدة عام 2025

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية اليوم عن توقيع صفقة جديدة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900، وتأتى هذه الصفقة في إطار سعى الناقل الوطنى الدائم لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي ومنح عملائها أفضل تجربة طيران على شبكة خطوطها الجوية الممتدة فى مختلف أنحاء العالم.

نقل تكنولوجيا التصنيع والتدريب.. وزير الإنتاج الحربي: حريصون على الشراكة الاستراتيجية مع بيلاروسيا

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى مع أليكسي بوجدانوف وزير التجارة ومكافحة الاحتكار بدولة بيلاروسيا ووفد مرافق، بحضور سيرجي تيرينتيف سفير بيلاروسيا بمصر، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.