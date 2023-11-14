100 مليون توقيع.. تدشين عريضة لملاحقة مرتكبي جرائم استهداف مستشفيات غزة

دشن اتحاد الأطباء الشرعيين العرب بالتعاون مع نقابة أطباء القاهرة عريضة إدانة جماعية بهدف جمع أكثر من 100 مليون توقيع من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حول العالم لملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين واستهداف الأطقم الطبية والمسعفين وقصف المستشفيات في غزة.

وجاء نص العريضة المزمع تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية وكل المنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان على النحو التالي: "أشهد وأقر أنا الموقع أدناه بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية، ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة وتمارس عدواناً يخالف القانون الدولي وكل مواثيق حقوق الإنسان العالمية باستهداف الأطقم الطبية والمسعفين وقصف المستشفيات وقتل الأطفال والنساء والشيوخ المرضى والمصابين بدم بارد".

وقالت الدكتورة شيرين غالب أمين عام اتحاد الأطباء الشرعيين العرب، نقيب أطباء القاهرة إن ما يحدث من حصار وقصف للمستشفيات واستهداف للأطقم الطبية والمسعفين يمثل إرهابا حقيقيا وجريمة ضد الإنسانية لا بد من حشد الرأي العام الدولي والتحرك الجماعي للشعوب لإداة تلك الجرائم التي لن تسقط بالتقادم.

وتابعت: "أطلقنا هذه العريضة بأكثر من لغة لجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات على رفض جرائم الاحتلال والمطالبة بمحاكمة مرتكبيها، وفي ذات الوقت لإحراج المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان التي لم يعلو صوتها منذ اندلاع هذه الحرب وارتكاب هذه المجازر الوحشية".

ويمكن مطالعة العريضة والتوقيع على الرابط التالي: https://2u.pw/j5hi9He بالغة الإنجليزية https://2u.pw/CKG3T7V باللغة العربية