حوار بالفيديو والصور.. رئيس المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لصدى البلد: الغذاء ليس سلاحًا

تعتبر المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي مؤسسة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تأسست في عام 2016 ومقرها في مدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان.

وتهدف المنظمة الإسلامية إلى تزويد الدول الأعضاء بالخبرة والمعرفة التقنية فيما يتعلق بالزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائي والتكنولوجيا الأحيائية، كما تجري تقييما ورصدا لحالة الأمن الغذائي في تلك الدول بالتنسيق معها لتحديد المساعدات الطارئة والإنسانية اللازمة وتقديمها وكان لموقع “صدى البلد” هذا الحوار مع مسعود الميري رئيس المنظمة للحديث عن الأمن الغذائي للدول وربط الغذاء بالصراعات السياسية وأثر التغيرات المناخية على أمن الدول....



ما هو دور المنظمة الذي تقدمه بالتعاون مع الدول الإسلامية والعربية؟

المنظمة الإسلامية تهتم بتعزيز منظومة الأمن الغذائي عن طريق توفير الغذاء وأن يكون هذا الغذاء بتكلفة ميسرة وذو جودة وسلامة وأن يكون مستداما، والأمر يتطلب من الدول رفع قدراتهم من حيث الإنتاج المحلي في ظل مواردها الطبيعية أو تأمين غذائها عن طريق التعاون مع الدول الإسلامية الأخري.

ما هي أهم أولويات المنظمة الإسلامية من أجل توفير الغذاء ؟

المنظمة الإسلامية تسعى لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الاسلامية والكثير من الدول الإسلامية لديها منتجات غير متداولة نسعى في المنظمة أن نجد الفرص لتعزيز التبادل بين البلدان، وهناك مستثمرين في الدول الاسلامية لديهم الرغبة في الاستثمار مما يتطلب الوصول لصناع القرار في الدول والمنظمة بحكم أنها ممثلة لصناع القرار تسهل التواصل بين القطاع الخاص والقطاع العام ، وتعقد اجتماعات سنوية يتم من خلالها بحث التحديات التي تواجه منظومة الأمن الغذائي في الدول الإسلامية ومن خلال هذه الاجتماعات يتم الوصول إلى توافقات وحلول.

كيف تؤثر التغيرات المناخية على الدول ؟

أصبحت التغيرات المناخية ملموسة بعد تشكيك البعض في وجودها وكانوا يقولون أنها ظاهرة نظرية لكن أثبتت الأيام أنها حقيقية ، تحتاج إلى الاستعداد وأخذ الكثير من التدابير لمواجهتها سواء كان التكيف مع هذه الظاهرة أو التخفيف من آثارها .

كيف يمكن للدول مواجهة آثار التغيرات المناخية؟

لمواجهة التغيرات المناخية نحتاج إلى أن نأخذ الكثير من الإجراءات بشكل جماعي لأن هذه الظاهرة لا نستطيع التصدى لها بشكل منفرد لأن هناك بعض الدول لديها القدرة المادية والبعض لديها القدرة العلمية والبعض لديه القدرة البشرية ومن خلال التكامل بين هذه الدول نستطيع مواجهة تحديات التغير المناخي .

ما أبرز المشاكل التي تواجه الدول الإسلامية؟



نقل التكنولوجيا لأنها حلقة مهمة في التغلب على التحديات ويحتاج الأمر إلى تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا بين الدول الإسلامية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في الدول.

هل الأمن الغذائي مرتبط بالطاقة؟



بلا شك الطاقة محرك أساسي وبالطبع تأتي الطاقة بعد المياه لكنه محرك يحتاج إلى الاهتمام لأن الصناعات الغذائية تحتاج إلى الطاقة وبالتالي لابد من تأمينها.



كيف يمكن الحفاظ على الأمن الغذائي للدول ؟



لابد من تحديد الأولويات في تحقيق الأمن الغذائي بداية من حصر الموارد الطبيعية والتعاون في تأمين ما يمكن استيراده من الدول الصديقة والدول الأعضاء خصوصا في المنظمات التي تشترك فيها كل دولة.

ما رأيك فيما يحدث في فلسطين ومنع الغذاء عن الفلسطينين؟



الغذاء لابد أن يكون منفصل عن أي صراعات سياسية وعسكرية، فهو مطلب أساسي من مطالب الحياة ويجب فصله عن المشاكل .