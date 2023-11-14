Dubai AirShow2023.. مصر للطيران توقع اتفاقية جديدة لشراء 10 طائرات من إيرباص

وقعت مصر للطيران، اتفاقية جديدة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900، وذلك خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2024، حيث وقع الاتفاقية المهندس يحيى زكريا رئيس مصر للطيران.

ويتميز هذا الطراز الرائد من الطائرات في تخفيض استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25%، فضلاً عن توفير تجارب سفر استثنائية ومريحة بفضل المقصورة الأكثر هدوءًا ضمن فئتها.



يحظى المسافرون على متن هذه الطائرات بأفضل تجارب السفر بفضل مقصورة "AirSpace" الحائزة على جوائز عديدة، والتي توفر مساحات واسعة للأمتعة وغيرها من وسائل الراحة، بما فيها إضاءة LED التي تساعد على خفض التأثيرات الناجمة عن فروقات التوقيت في الرحلات الطويلة، إلى جانب أحدث جيل من تجارب الترفيه والاتصال على متن الطائرة.

وتشارك مصر للطيران الناقل الوطني بأحدث طائراتها من طراز أيرباص A321neo في العرض الثابت بمعرض Dubai Airshow الذي انطلقت فعالياته أمس الأثنين الموافق 13 ويستمر حتى 17 نوفمبر 2023، وتعتبر هذه الطائرة من أحدث طائرات مصرللطيران التي إنضمت لأسطول الشركة مؤخرا ، وتمتلك مصر للطيران منها 7 طائرات .

وتعاقدت مصر للطيران مع شركة

Air Leas Corporation

لتأجير عدد 18 طائرة جديدة من طراز بوينج B737-8MAX ، بنظام الإيجار التشغيلي ويعد هذا التعاقد هو الصفقة الأولى بين كل من شركة Air Leas Corporation و الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية "مصر للطيران" ، كما أن طراز بوينج

B737-8 MAX

هو أول إضافة إلى أسطول مصر للطيران، حيث من المقرر استلام أولى الطائرات بدءً من عام 2025 على أن يتم تسليم باقى الطائرات تباعًا بإنتهاء عام 2026.