قرعة الحج لعام 2024.. أعرف المستندات المطلوبة من الفائزين

يسعي كثير من المواطنين الفائزين فى قرعة الحج لعام 2024 إلي البدء مبكرا في تحضير أوراقهم استعدادا للسفر لأداء فريضة الحج خصوصا أن من بينها مستندات قد تتطلب بعض الوقت.

أداء فريضة الحج

ويستعد كثير من المواطنين للسفر لأداء فريضة الحج والتوجه إلي الأراضي السعودية وعليه هناك بعض المستندات والإجراءات اللازمة التي يجب علي المواطنين القيام بها من أجل أداء مناسك الحج فضلا عن ضرورة التعرف علي الفئات المحظورة عليها السفر لأداء المناسك.



وهناك مجموعة من الفئات التي يمنع سفرها وفق الضوابط التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وهي كالتالي:

- تتضمن الفئات المحظورة من السفر في قرعة الحج 2024 مرضى الفشل الكُلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات الغسيل الكُلوي.

- كما تشمل الفئات المحظورة من السفر في قرعة الحج 2024 مرضى تَليف الرئة منعًا لتعرضهم لأزمات صحية.

- وتشمل الفئات المحظورة أيضا حالات السمنة المفرطة المرضية.

- وتتضمن أيضا الحالات المُتقدمة من ذوي أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام.

- كما تشمل السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

- الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المُعتمدة.

طرق الحصول على نتيجة قرعة الحج2024

ويمكن للمواطنين الحصول على نتيجة حج القرعة عبر حضور الاقتراع العلني للمتقدمين لقرعة الحج وسماع الأسماء مباشرة، أو بالحصول على النتيجة ورقيا من قسم أو مركز الشرطة التابع له المتقدم، أو إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية.

طريقة الاستعلام عن قرعة الحج 2024 بالمحافظات

- يتم الدخول إلى بوابة الحج المصرية بموقع وزارة الداخلية.

- ثم يتم كتابة الرقم القومي.

- كما يتم إدخال كود التحقق.

- كما يتم الحصول على النتيجة.

الأوراق المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج 2024

- تقديم صورة الرقم القومي للمتقدم.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمرافق إن وجد.

- رقم هاتف للتواصل.

- شهادة صحية معتمدة للمتقدم والمرافق.

- يلزم علي الحاج تقديم أصل جواز السفر المميكن بشرط ألا تقل مدة صلاحيته عن عام.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة فيش حج مميكن.

- ويجب على الفائزين فى حج الجمعيات القيام بإحضار شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.

- كما تشمل المستندات المطلوبة عدد 10 صور شخصية حديثة واضحة بشرط أن تكون الخلفية بيضاء.

- ومن بين المستندات المطلوبة أيضا استخراج شهادة تشمل استكمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات فيروس كورونا، بشرط تلقي آخر جرعة خلال 6 أشهر قبل السفر.

- كما تشمل المستندات والأوراق المطلوبة للسفر لأداء الحج تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- ومن بين المستندات المطلوبة شهادة صحية من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات بمدة لا تقل عن 10 أيام.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.