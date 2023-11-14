الداخلية تعلن اليوم عن قرعة الحج في 5 محافظات.. تعرف عليها

تعلن وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء عن قرعة الحج 2024، وذلك بمحافظات كفر الشيخ والوادي الجديد والإسماعيلية والمنوفية والفيوم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن البدء فى إجراء القرعة العلنية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445/2024م، وذلك خلال الفترة من يوم السبت 11/11/2023 وحتى يوم الخميس 16/11/2023.

وأعلنت وزارة الداخلية عن قرعة الحج في محافظات القاهرة والجيزة واشلرقية ومطروح والإسكندرية ودمياط والدقهلية والمنيا والقليوبية والبحيرة وبورسعيد والغربية وبني سويف وجنوب سيناء وأسوان.