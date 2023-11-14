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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبيك اللهم لبيك وبكاء وسجود.. مشاهد مؤثرة في قرعة الحج بالإسماعيلية

مشاهد مؤثرة في قرعة
مشاهد مؤثرة في قرعة الحج بالإسماعيلية

«لبيك اللهم لبيك»، « الله أكبر»، « الحمد لله»، بهذه الكلمات، ردد المشتاقون لزيارة بيت الله الحرام، عباراتهم الصادقة المؤثرة،  تعبيرا عن فرحتهم بفوزهم في قرع حج وزارة الداخلية 2024 بمديرية أمن الإسماعيلية.

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وقالت إحدي الفائزات في قرعة الحج، أنها تقدمت في اللحظة الأخيرة قبل إغلاق باب التقديم، عندما اقترحت ابنتها عليها ان تتقدم لزيارة بيت الله.
 

وأنهت مديرية أمن الإسماعيلية،  منذ قليل، قرعة الحج التي أجريت تحت رعاية اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، وبحضور اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية وعدد من الأهالي المقدمين لموسم الحج لهذا العام، وسط ترقب وآمال في القبول.

وأسفرت القرعة عن فوز 220 حاجا وحاجة.

وأقامت مديرية أمن الإسماعيلية المؤتمر داخل مدرسة التكنولوجيا، وسط تشديدات أمنية، لتأمين المؤتمر الخاص بالقرعة العلنية وبحضور قيادات مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تجرى الجرعة العلنية إلكترونيا وبدون أي تدخل بشري.

وحددت وزارة الداخلية أيام هذا الأسبوع لظهور نتائج القرعة العلنية لموسم الحج 2024، بعد أن قدم الآلاف من المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط التي أعلنتها الوزراة، آملين من الله عز وجل نعمة القبول، ومن المقرر أن تنتهي الداخلية من إعلان الفائزين في جميع المحافظات خلال أيام.

ونشرت مديرية أمن الإسماعيلية شروط حج القرعة 2024، وهي:

ألا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير إلا في حالة إعطائها للوالدين فقط.

أن يكون الفائز بـ حج القرعة يتمتع بحالة صحية جيدة وخاليًا من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة.

ألا يكون قد سبق للفائز أداء فريضة الحج طوال حياته.

لا يجوز العدول عن التنازل لأحد الوالدين وإلا تلغى فرصة الحج.

يجب أن يكون الفائز كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك، ومصري الجنسية.

لا بد ألا تقل سن مقدم طلب الحج عن 25 عاما، ويعتمد في تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 1/3/2024 م.

تخصص نسبة الـ 10% من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سنا، حيث تقوم المنظومة الإلكترونية للحج بتجميع بيانات المتقدمين وترتيبهم تنازليا حسب السن لكل محافظة.

يسمح بسفر المرافق الوجوبي ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالكتاب الدوري، ولم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته في حالة وفاة الأصيل.

للحصول على تأشيرة الحج 2024، يجب على الفائز اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دوليًا مع موافاة الإدارة العامة للشؤون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم.

تسدد تكاليف طلب الحج الورقي بالمراكز  والأقسام.

مشاهد مؤثرة في قرعة الحج بالإسماعيلية

مشاهد مؤثرة في قرعة الحج بالإسماعيلية
مشاهد مؤثرة في قرعة الحج بالإسماعيلية
مشاهد مؤثرة في قرعة الحج بالإسماعيلية
مشاهد مؤثرة في قرعة الحج بالإسماعيلية
مشاهد مؤثرة في قرعة الحج بالإسماعيلية
مشاهد مؤثرة في قرعة الحج بالإسماعيلية
مشاهد مؤثرة في قرعة الحج بالإسماعيلية
مشاهد مؤثرة في قرعة الحج بالإسماعيلية
مشاهد مؤثرة في قرعة الحج بالإسماعيلية
مشاهد مؤثرة في قرعة الحج بالإسماعيلية
مشاهد مؤثرة في قرعة الحج بالإسماعيلية
مشاهد مؤثرة في قرعة الحج بالإسماعيلية
مشاهد مؤثرة في قرعة الحج بالإسماعيلية
مشاهد مؤثرة في قرعة الحج بالإسماعيلية

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