عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط أمطار خفيفة.. تكاثر السحب الرعدية في الإسماعيلية

توقعات الاقمار الصناعية
توقعات الاقمار الصناعية

أعلنت الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة برئاسة اللواء هنري ابراهيم، ان آخر صور الاقمار الصناعية كشفت عن  استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على مناطق من المحافظة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة قد تغزر أحيانا ورعدية على مناطق متفرقة وفترات متقطعة.
  

في 5 دقائق..فراشات الإسماعيلية يستعرضن القضية الفلسطينية في بطولة كأس مصر للجمباز العام


واكدت الشبكة عبر صفحتها الرسمية علي موقع الفيس بوك ، أنه جارى المتابعة مع هيئة الارصاد الجوية.


كما أشارت إلي شفط وسحب تجمع مياه الأمطار بمركز ومدينة التل الكبير، بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية،  للتعامل السريع مع التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء وسرعة تحرك  كافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

ومع بداية موجة الأمطار المتوسطة التى تشهدها بعض مراكز المحافظة ونتيجة للتوقعات المسبقة لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، تتعرض المحافظة لموجة من الأمطار خفيفة متوسطة الشدة.

وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة التل الكبير وبالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتعامل مع تراكمات مياه الأمطار، بشفط وسحب مياه الأمطار بمختلف المناطق بالمدينة.


كذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية برفع حالة الاستعداد في كافة مراكز ومدن المحافظة وبناء للخطط المعدة مسبقا لتمركزات سيارات شفط المياه، تم اصطفاف معدات مركز ومدينة القصاصين وذلك للتعامل الفوري مع أي طارئ يواجه المحافظة جراء سقوط الأمطار المتوقعة، اليوم الاحد.

IMG-20231112-WA0021
IMG-20231112-WA0021
IMG-20231112-WA0020
IMG-20231112-WA0020
IMG-20231112-WA0019
IMG-20231112-WA0019
IMG-20231112-WA0018
IMG-20231112-WA0018
IMG-20231112-WA0017
IMG-20231112-WA0017

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

ادعوا وقوع جرائم خطف واغتصاب.. النيابة تحيل 3 متهمين بحفل المنصورية للمحاكمة

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

موضوعات متعلقة

تعرف على أماكن المنافذ المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار بالإسماعيلية

في 5 دقائق..فراشات الإسماعيلية يستعرضن القضية الفلسطينية في بطولة كأس مصر للجمباز العام

رئيس مياه القناة يعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية

رئيس الغرفة التجارية ومدير التموين بالإسماعيلية يتفقدان مبادرة تخفيض الأسعار.. صور

بين الحروق والكسور.. ارتفاع عدد مصابي غزة بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية

مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية: استقبال مصابي غزة واجب.. ولجنة طوارئ 24 ساعة

نائب محافظ الإسماعيلية يشهد رسامة الأب باسيليوس كاهنًا للكنيسة اليونانية

عشاها برة وتخلص منها.. تفاصيل إنهاء حياةعروس الإسماعيلية علي يد زوجها

ترشيحاتنا

المستشار الألماني يرفض الوقفا الفوري لإطلاق النار في غزة

انطلاق فعاليات المسابقة الدولية لرالي الطائرات Fly in Egypt 2023

طلب أمريكي عاجل من نتنياهو بعد تصريحاته عن السيطرة الأمنية على غزة

أبو العينين يطالب بالبحث عن آليات جديدة لتمويل جوائز الدولة| فيديو

الأمم المتحدة تطالب إيران بالضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى في غزة

أبو العينين: تأسيس شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات فرصة لزيادة الربط مع القارة| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة صديقها .. نور الزاهد تستعرض رشاقتها | شاهد

اتطمنوا واصبروا..رسالة مؤثرة من شاب فلسطيني لأهالي غزة تهتز لها القلوب

إطلالة تبرز أنوثتها.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري على إنستجرام| شاهد

صورة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بعد غياب| شاهد

فيديو

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

أدمنت شرب الكحول والحشيش.. تصريحات مثيرة للفنان نيقولا معوض

تفاصيل مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة بالدوري| شاهد

نكبة غ.ز.ة تشعل إسـ.رائـيل.. والأمم المتحدة تدين الاحـ.تلال بالإبـ.ادة الجماعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ