سقوط أمطار خفيفة.. تكاثر السحب الرعدية في الإسماعيلية

أعلنت الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة برئاسة اللواء هنري ابراهيم، ان آخر صور الاقمار الصناعية كشفت عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على مناطق من المحافظة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة قد تغزر أحيانا ورعدية على مناطق متفرقة وفترات متقطعة.





واكدت الشبكة عبر صفحتها الرسمية علي موقع الفيس بوك ، أنه جارى المتابعة مع هيئة الارصاد الجوية.



كما أشارت إلي شفط وسحب تجمع مياه الأمطار بمركز ومدينة التل الكبير، بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، للتعامل السريع مع التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء وسرعة تحرك كافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.



ومع بداية موجة الأمطار المتوسطة التى تشهدها بعض مراكز المحافظة ونتيجة للتوقعات المسبقة لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، تتعرض المحافظة لموجة من الأمطار خفيفة متوسطة الشدة.

وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة التل الكبير وبالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتعامل مع تراكمات مياه الأمطار، بشفط وسحب مياه الأمطار بمختلف المناطق بالمدينة.



كذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية برفع حالة الاستعداد في كافة مراكز ومدن المحافظة وبناء للخطط المعدة مسبقا لتمركزات سيارات شفط المياه، تم اصطفاف معدات مركز ومدينة القصاصين وذلك للتعامل الفوري مع أي طارئ يواجه المحافظة جراء سقوط الأمطار المتوقعة، اليوم الاحد.

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