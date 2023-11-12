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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في 5 دقائق..فراشات الإسماعيلية يستعرضن القضية الفلسطينية في بطولة كأس مصر للجمباز العام

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تحت شعار « فلسطين حرة» وبمشاركة 21 فريق في بطولة كأس مصر للجمباز العام، شارك فراشات فريق كيان بالإسماعيلية بقيادة الكابتن محمود عربى، والذي ضم 32 لاعبة، باستعراض القضية الفلسطينية في 5 دقائق وسط تصفيق حاد وتحية الجمهور.

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وقدم اللاعبون عروضاً مميزة من خلال فقرات متنوعة حركية على البساط الأرضي للجمباز العام، نالت إعجاب الحاضرين و استحسان لجنة التحكيم.

وارتدي اللاعبات الكوفيات الفلسطينية وتم نشر الاعلام والصور التي تجسد ملامح فلسطين الحرة.

وحصل فريق الإسماعيلية للجمباز علي المركز الاول في بطولة كأس مصر.

ضم الفريق تيا محمد، تيمية محمد، جنات عمرو، جوري مصطفي، جوري احمد، جوري هيثم، حبيبة محمود، راندا اشرف، رقية محمد، رنيم تامر، روفات بسام، روميساء احمد، سلمي محمد، سيلين رفعت، سما وائل، شهد محمد، فرح وسام، فريدة احمد، لوجينا عصام، ليال خالد، مايا ياسر، مريم سعد، مريم وائل، مليكة طارق، ميار محمد اسماعيل، نوران محمد، هاجر محمد، هلا عمر، هنا رضا، جنا عبد الرحمن، سما ياسر.

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اسماعيلية الإسماعيلية

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