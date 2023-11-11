عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يشهد رسامة الأب باسيليوس كاهنًا للكنيسة اليونانية

رسامة الأب باسيليوس
رسامة الأب باسيليوس كاهنًا للكنيسة بالإسماعيلية

شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وبحضور نيكولاوس بابا جيورجيو، سفير دولة اليونان، الاحتفال الذي أقامته كنيسة مارمينا للروم الأرثوذكس؛ وذلك بمناسبة عيد الكنيسة ورسامة الأب باسيليوس كاهنًا للكنيسة بالإسماعيلية.

عشاها برة وتخلص منها.. تفاصيل إنهاء حياةعروس الإسماعيلية علي يد زوجها

وأكد نائب المحافظ، حرص جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على توفير الأجواء الآمنة لأداء جميع الطقوس والشعائر الدينية، سواء بالمساجد أو الكنائس بمختلف طوائفها، مؤكدًا على قوة العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط والتي تظهر في مختلف المواقف والمناسبات وتبادل الزيارات في مختلف الأعياد ومشاركة الأخوة الأقباط في استكمال مسيرة التنمية والبناء وفي جميع المبادرات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة داعيًا المولى عز وجلّ أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ودعا نائب المحافظ ضيوف المحافظة من الجالية اليونانية للاستمتاع بالأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

لقاء ثنائي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على هامش قمة الرياض

مخرج لبناني يكشف تفاصيل الاعتداء الجسدي عليه من أحد أقاربه

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

عاجل.. إلغاء حبس البلوجر سلمى الشيمي والاكتفاء بغرامة 100 ألف جنيه

ترشيحاتنا

بسبب الجونة .. تعليق صادم من نجم الأهلي السابق بشأن كولر

عيب عليك.. سارة التونسي تهاجم جمال العدل بعد تصريحاته النارية

دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب كامل.. وهذا فضله

الهلال الأحمر بشمال سيناء: مستمرون في استقبال طائرات المساعدات الموجهة إلى غزة

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل سلسلة مؤتمرات حكاية وطن بمحافظة الغريبة

بسبب صورة صادمة للنجم العالمي.. هجوم جماهيري على أسرة بروس ويليز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للسناجل .. ما قصته وسر اختياره؟

لعلاج الأنيميا.. مشروب سحرى من البنجر والتفاخ

طرق شد الجسم ببعض الوصفات

إزاي تجمع بين الفلوس والصحة والسعادة؟.. جمال شعبان يكشف السر

فيديو

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

بكاء وزغاريد.. ليلى علوي تثير الجدل في حفل زفاف ابنة شقيقها

أحمد فؤاد خليل يكشف سر عدم حصول والده على بطولة مطلقة

رقم كبير.. أحمد فؤاد خليل يكشف أول أجر حصل عليه والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ