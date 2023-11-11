نائب محافظ الإسماعيلية يشهد رسامة الأب باسيليوس كاهنًا للكنيسة اليونانية

شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وبحضور نيكولاوس بابا جيورجيو، سفير دولة اليونان، الاحتفال الذي أقامته كنيسة مارمينا للروم الأرثوذكس؛ وذلك بمناسبة عيد الكنيسة ورسامة الأب باسيليوس كاهنًا للكنيسة بالإسماعيلية.

وأكد نائب المحافظ، حرص جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على توفير الأجواء الآمنة لأداء جميع الطقوس والشعائر الدينية، سواء بالمساجد أو الكنائس بمختلف طوائفها، مؤكدًا على قوة العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط والتي تظهر في مختلف المواقف والمناسبات وتبادل الزيارات في مختلف الأعياد ومشاركة الأخوة الأقباط في استكمال مسيرة التنمية والبناء وفي جميع المبادرات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة داعيًا المولى عز وجلّ أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ودعا نائب المحافظ ضيوف المحافظة من الجالية اليونانية للاستمتاع بالأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة.