نقل تكنولوجيا التصنيع والتدريب.. وزير الإنتاج الحربي: حريصون على الشراكة الاستراتيجية مع بيلاروسيا

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى مع أليكسي بوجدانوف وزير التجارة ومكافحة الاحتكار بدولة بيلاروسيا ووفد مرافق، بحضور سيرجي تيرينتيف سفير بيلاروسيا بمصر، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فى بداية اللقاء رحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي بـ أليكسي بوجدانوف وزير التجارة ومكافحة الإحتكار البيلاروسي والوفد المرافق الذي ضم عدد من رؤساء وممثلي الشركات البيلاروسية العاملة في مجالات تصنيعية مختلفة، وأشار الوزير إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة موضوعات التعاون المشترك القائمة بين الجانبين كما تم التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون المستقبلية المقترحة، مؤكداً على حرص الوزارة على تحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجانبين من خلال الإستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة من ناحية وكذا بالإستفادة من الإمكانيات الصناعية والبشرية والتكنولوجية المتميزة المتوفرة في شركات الإنتاج الحربي من ناحية أخرى، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي ودعم إستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.

من جانبه أكد وزير التجارة ومكافحة الإحتكار البيلاروسي على ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من إمكانيات تكنولوجية وفنية وتصنيعية وخبرات بشرية والتي عززت نجاح التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والعديد من الشركات البيلاروسية، معرباً عن حرص الشركات البيلاروسية على مواصلة التعاون المثمر مع شركات الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون، مضيفاً أن اهتمام الجانب البيلاروسي بتعزيز التعاون مع الجانب المصري يأتي في إطار نقل تكنولوجيا التصنيع والتدريب لتحقيق شراكة إستراتيجية طويلة الأجل، لافتاً إلى أن زيارته لجمهورية مصر العربية تشهد المشاركة في الاجتماع السابع للجنة التجارة (المصرية – البيلاروسية) المشتركة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري القائم بين البلدين لا يتناسب مع إمكانياتهما المتميزة، متعهداً بالعمل على زيادة حركة التبادل التجاري بين الجانبين.

بدوره أوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم الإشارة خلال الاجتماع إلى اهتمام وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة بتوطين التكنولوجيات الحديثة الخاصة بتصنيع عدد كبير من المنتجات التى تستخدم كمدخلات لصناعات هامة حيث أن هناك فرصاً واعدة لإقامة مشروعات مشتركة لتصنيع هذه المنتجات فى مصر.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس/ إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والمهندس/ مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس/ أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي والمهندس/ ماجد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) والمهندس/ طارق بخيت رئيس مجلس إدارة شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) والمهندس/ عزت عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) و إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، وضم الوفد البيلاروسي كل من Siarhei Krautsou المدير العام للمركز العلمي والعملي للزراعة التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم ببيلاروسيا و Yauhen Bialou رئيس قسم التعاون الدولي بوزارة التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسية وAnatoly Grinevich نائب رئيس قسم العلاقات الدولية بوزارة الصناعة البيلاروسية و Mikhail Kadnikau نائب المدير العام - مدير التسويق لشركة "مينسك" للجرارات وSiarhei Shuliak نائب المدير العام والمدير التجاري لشركة "ماز" و Ihar Yakutsenia مدير مصنع "مينسك" للآلات والمكاينات و Vadzim Batura نائب المدير للتسويق والحجز والبيع لمصنع ارشانسكي لبناء الآلات والماكينات و Aliaksei Zhdanok نائب مدير "أمكادور" للشئون التسويقية Andrei Paliakou مدير إدارة المبيعات بمصنع ماجيلوف لبناء ماكينات المصاعد وMikhail Snopko مستشار سفارة بيلاروسيا في مصر لتنمية التعاون الاقتصادي-التجاري والدكتور/ أحمد عشري مترجم.

