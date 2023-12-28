15 تحركا من السياحة إلى التحول الرقمي .. تعرف عليها

التحول الرقمي نهج جديد في عالم التكنولوجيا إنتهجته وزارة السياحة والآثار في 2023 ، عبر 15 تحرك فعلي لرقمنة خدماتها المقدمة للسائحين و الجمهور والمستثمرين لخدمة السياحة في مصر ونسرد أبرزها في التالي :

1- إطلاق الموقع الإلكتروني الترويجي الجديد لهيئة التنشيط بالإنجليزية

2- تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية لشراء تذاكر زيارة المواقع الأثرية و المتاحف

3- الانتهاء من التوصيل الخارجي لكابلات الألياف الضوئية بعدد 108 منشأة فندقية لرفع كفاءة سرعة خدمات الإنترنت

4- الانتهاء من التوصيل الخارجي لكابلات الألياف الضوئية ل 23 مخزن من مخازن الاثار

5- تطبيق الدفع الإلكتروني وإلغاء الدفع النقدي بمتحف المركبات الملكية ومتحف الأمير محمد علي توفيق بالمنيل، وشارع المعز

6- تعميم الدفع الإلكتروني وتوقف الدفع نقداً بعدد (19) موقع أثري و(7) متاحف.

7- الانتهاء من تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

8- الانتهاء من تعديل وتوسعة بوابات دخول الزائرين وتطوير صالات الدخول بمعبد إدفو، والكرنك، ووادي الملوك، وكوم أمبو

9- وصول عدد التذاكر التي يمكن إصدارها من خلال الموقع الرسمي للوزارة إلى 73 تذكرة.

10- استكمال منظومة ربط مفردات الحركة السياحية.

11- استكمال المرحلة الثانية من منظومة قاعدة بيانات العاملين بقطاع السياحة على الموقع الرسمي للوزارة.

12 - إطلاق استبيان رضاء السائحين الالكتروني على الموقع الرسمي للوزارة.

13 - استكمال التجهيزات الفنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع رقمنة المستندات

14 - استكمال المرحلة الثانية من الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة

15- استكمال المرحلة الثانية من الموقع الالكتروني للمتحف المصري بالتحرير

وتستمر وزارة السياحة والآثار في التقدم نحو رقمنة المزيد من خدماتها سعيا للتحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة.

