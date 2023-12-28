عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

15 تحركا من السياحة إلى التحول الرقمي .. تعرف عليها

صدى البلد

التحول الرقمي نهج جديد في عالم التكنولوجيا إنتهجته وزارة السياحة والآثار في 2023 ، عبر 15 تحرك فعلي لرقمنة خدماتها المقدمة للسائحين و الجمهور والمستثمرين لخدمة السياحة في مصر ونسرد أبرزها في التالي :

1- إطلاق الموقع الإلكتروني الترويجي الجديد لهيئة التنشيط  بالإنجليزية
2- تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية لشراء تذاكر زيارة المواقع الأثرية و المتاحف 
3- الانتهاء من التوصيل الخارجي لكابلات الألياف الضوئية بعدد 108 منشأة فندقية لرفع كفاءة سرعة خدمات الإنترنت 
4- الانتهاء من التوصيل الخارجي لكابلات الألياف الضوئية  ل 23 مخزن من مخازن الاثار 
5- تطبيق الدفع الإلكتروني وإلغاء الدفع النقدي بمتحف المركبات الملكية ومتحف الأمير محمد علي توفيق بالمنيل، وشارع المعز 
6- تعميم الدفع الإلكتروني وتوقف الدفع نقداً بعدد (19) موقع أثري و(7) متاحف.
7- الانتهاء من تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.
8-  الانتهاء من تعديل وتوسعة بوابات دخول الزائرين وتطوير صالات الدخول بمعبد إدفو، والكرنك، ووادي الملوك، وكوم أمبو
9-  وصول عدد التذاكر التي يمكن إصدارها من خلال الموقع الرسمي للوزارة إلى 73 تذكرة.
10-  استكمال منظومة ربط مفردات الحركة السياحية.
11-  استكمال المرحلة الثانية من منظومة قاعدة بيانات العاملين بقطاع السياحة على الموقع الرسمي للوزارة.
12 -  إطلاق استبيان رضاء السائحين الالكتروني على الموقع الرسمي للوزارة.
13 -  استكمال التجهيزات الفنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع رقمنة المستندات
14 -  استكمال المرحلة الثانية من الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة
15- استكمال المرحلة الثانية من الموقع الالكتروني للمتحف المصري بالتحرير

وتستمر وزارة السياحة والآثار في التقدم نحو رقمنة المزيد من خدماتها سعيا للتحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة.
 

التحول الرقمي التحول الرقمي في وزارة السياحة التحول الرقمي في وزارة السياحة و الأثار الألياف الضوئية الترويج التنشيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بقضية رشوة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط باستفتاء «جلوب سوكر»

ترشيحاتنا

عودة الوباء.. قلق عالمي بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة

ضياء رشوان يكشف تفاصيل مقترح مصر لوقف العدوان على غزة

ضياء رشوان: الأوضاع في غزة كارثية ومصر تبذل جهودا كبيرة لوقف العدوان

السوبر المصري| ماذا قال كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة فيوتشر؟

السوبر المصري| الأهلي يتوجه إلى ملعب محمد بن زايد لخوض مباراة فيوتشر

بقضية رشوة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تطلع مظبوطة.. اليك طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

فيديو

شرط وحيد للزواج وهدية غريبة.. سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان

احجز شقتك الآن.. شروط وتفاصيل سكن لكل المصريين |فيديو

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في أسعار الذهب| ماذا يحدث ؟.. فيديو

هل تعطل الدراسة وتحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس ورفع حالة الطوارئ.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ