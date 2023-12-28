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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولى يؤكد حرص مصر على دعم العلاقات التاريخية مع العراق بمختلف المجالات

صدى البلد

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، السفير/ أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، حرص مصر على دعم وتطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين في كافة المجالات، منوهاً بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والعراقي باعتبارهما من أصحاب أقدم الحضارات التاريخية التي عرفتها البشرية.

وفي ذات السياق، ثمن رئيس الوزراء التعاون القائم مع العراق الشقيق سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مؤكداً اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمساندة العراق الشقيق حتى يستعيد مكانته التي يستحقها باعتباره أحد مراكز الثقل والحضارة في عالمنا العربي.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن خالص تمنياته للسفير العراقي بالتوفيق في مهامه المقبلة، وطلب من السفير العراقي إبلاغ تحياته لـ / محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي.

كما أعرب رئيس الوزراء عن خالص تمنياته للعراق حكومة وشعباً في تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء.

ومن جهته، أعرب السفير العراقي عن تقديره لحفاوة الاستقبال والتعاون الذي حظى به خلال فترة عمله بالقاهرة، مؤكداً تطلع بلاده لدعم العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات.

وأكد حرص بلاده على تفعيل اتفاقيات التعاون مع مصر، أخذاً في الاعتبار أن المرحلة الحالية هي مرحلة البناء والتنمية في العراق بعد نجاحه في دحر الإرهاب.

وأوضح السفير العراقي أن بلاده تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، ونعمل على نقل التجربة المصرية في مجال التنمية والبناء، لاسيما في ظل وجود مشروعات واعدة للتعاون في إطار الآلية الثلاثية مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. 


وفي الختام، شدد على تعاون العراق ومصر في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

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