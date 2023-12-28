القوات المسلحة تعلن عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية

أعلنت القوات المسلحة عن بدء التسجيل بسجل "قيد الموردين" عن العام المالى 2024 / 2025 طبقاً - للآتى:
- يتم فتح باب التسجيل للشركات المحلية المتقدمة لأول مرة التى تنتهى الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30 / 6 / 2024 والتى ترغب فى التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى 2024 / 2025 من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع منظومة إصدار الموافقات الأمنية من خلال الرابط الآتى إعتباراً من 1 / 1 / 2024.
- عقب قيام الشركات بالتسجيل يتم إخطارها على الموقع عاليه بكافة البيانات / الأوراق المطلوب إستيفائها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربى الكائن فى 1 ش أحمد تيسير - أمام مجمع طيبة التجارى - طريق النصر - ميدان الشهيد هشام بركات - مدينة نصر .
القوات المسلحة
يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدنى التى ترغب فى التعامل معها.