اخبار مصر 24ساعة| وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز قيادة تعبوي.. أهم إنجازات الزراعة

اخبار مصر.. شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام لـ القوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى الذى تنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى الذى تنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك على مدار عدة أيام فى إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة ، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

7 إجراءات للكهرباء لتقليل الفقد الفني في الشبكات

تبذل الشركة المصرية لنقل الكهرباء جهوداً كبيرة لتخفيض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالى.

في 6 أشهر.. الحكومة: استثمارات بـ1.8 مليار دولار بمشروعات هيئة قناة السويس

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

توفير النواقص من المستلزمات والأدوية والمستهلكات..اجتماع عاجل لوزارة الصحة

عقدت وزارة الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3953) لسنة 2023 بشأن أولويات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور اللواء بهاء زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عدداً من الأنشطة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح

نفذت المنطقة الغربية العسكرية عددًا من الأنشطة والفاعليات المجتمعية لخدمة أبناء المجتمع المدنى بنطاق محافظة مرسى مطروح، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعميق أواصر الترابط مع المجتمع المدنى بالمحافظات التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

حج الجمعيات الأهلية.. اعرف خطوات الاستعلام عن القرعة

يسعي كثير من المواطنين إلي أداء الحج الذي يعد من أعظم العبادات وأجلها التي فُرضت على المسلمين القادرين عليها، ورُفعت عن المسلم غير القادر عليها، سواء لإصابته بعلّة ما.

رئيس الوزراء يتابع جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

رئيس الوزراء يستعرض نتائج المشاركة في مؤتمر COP28 بدبي

التقى مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لاستعراض نتائج مشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP28 بدبي، وعددٍ من ملفات العمل الأخرى.

دراسة: الشركات معرضة بشكل متزايد لخطر الحوادث السيبرانية

أفادت دراسة حديثة، بأن الشركات معرضة بشكل متزايد لخطر الحوادث السيبرانية بسبب لجوء بعض موظفيها إلى استخدام منتجات تكنولوجية غير مصرّح بها دون علم أقسام تكنولوجيا المعلومات، وسط التوجه المتزايد نحو توزيع القوى العاملة جغرافياً.

الأطباء: 20 فرعية تؤيد النقابة العامة في رفضها قانون المنشآت الخاصة

عقد مجلس نقابة الأطباء عصر الثلاثاء، اجتماعا بدار الحكمة مع ممثلي 20 نقابة فرعية؛ وذلك لمناقشة أوجه الاعتراضات على مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، الذي أعدته وزارة الصحة والسكان.

استنباط 26 صنفا لـ10 محاصيل خضر.. أهم إنجازات الزراعة× 13 معلومة

قدمت وزارة الزراعة خلال عام 2023 العديد من الخدمات المتميزة والتي أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي المصري، ومكنت الدولة من مواجهة التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات المتلاحقة.

منخفض جوي وأمطار.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس ومظاهر المناخ خلال الفترة المقبلة ، حيث أننا حاليًا في نهاية الاسبوع الاول من فصل الشتاء الرسمي وكمان بداية النصف التاني من شهر كيهك .

قبل غلق الباب .. جهود مكثفة لدعم راغبي الحج السياحي 2024

كثّف قطاع السياحة من جهوده لمساعدة المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي ٢٠٢٤ ، مع شركات السياحة في التقدم والتسجيل قبل غلق الباب يوم 4 يناير المقبل استعدادا لإجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج الفائزين.

وزيرا الزراعة والتنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يسلمون 170 عقدا للمزارعين والصيادين

سلم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية بمناطق “سهل الحسينية، وسهل الطينة، ومثلث الخير”، البالغ عددها 170 عقدا.

الزراعة: فحص المزارع المنتجة للألبان ضد مرض البروسيلا بالمحافظات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٢٥ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٩ وحتى ٢٥ ديسمبر الجاري.



"الوزراء": السياحة العالمية على أعتاب التعافي الكامل من تداعيات كورونا

سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أحدث التقارير الصادرة من منظمة السياحة العالمية (UNWTO)، بعنوان "السياحة الدولية تقترب من 90% لمستويات ما قبل جائحة كورونا مع نهاية عام 2023"، والذي يشير إلى انتعاش السياحة الدولية بشكل كبير، ووصولها للمستويات التي كانت عليها قبل جائحة فيروس كورونا وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المنظمة.

بعد حادث قنا.. وزيرة التضامن تناشد السائقين بتوخي الحذر على الطريق

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتكثيف الجهود نحو مساعدة أهالي، حادث تصادم سيارة تريلا بسيارات، بالقرب من مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بقنا، الذي وقع مساء أمس، وأسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.

استنباط 26 صنفا لـ10 محاصيل خضر.. أهم إنجازات الزراعة× 13 معلومة

قدمت وزارة الزراعة خلال عام 2023 العديد من الخدمات المتميزة والتي أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي المصري، ومكنت الدولة من مواجهة التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات المتلاحقة.