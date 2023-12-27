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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منخفض جوي وأمطار.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

صدى البلد

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن حالة الطقس ومظاهر المناخ خلال الفترة المقبلة ، حيث أننا حاليًا في نهاية الاسبوع الاول من فصل الشتاء الرسمي وكمان بداية النصف التاني من شهر كيهك .
 

الأجواء دافئة
 

وأضاف " فهيم" خلال تصريحات له  ، أن الاجواء ما زالت دافئة الى مائلة للحرارة نهاراً ، كما أن هناك زيادة كبيرة في فرق درجات حرارة الليل والنهار .

 

وأوضح " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أن عدد ساعات البرودة حتى الآن منخفضة جداً.

و كشف محمود ميقاتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، آخر تطورات حالة الطقس في مصر، محذرا من طقس الساعات المقبلة على معظم محافظات الجمهورية.

منخفض جوي


وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية،  أن يومي الأربعاء والخميس متوقع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود زيادة بشكل كبير في كميات الأمطار على المناطق الساحلية.

وتابع محمود ميقاتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه ستمتد الأمطار أيضًا للمناطق الداخلية والتي تشمل القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.
 

وأوضح محمود ميقاتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة المنخفض الجوي يوم الخميس، حيث ستكون الأمطار من متوسطة لغزيرة على المناطق الشمالية مصحوبة بنشاط ملحوظ في حركة الرياح، ومع يوم الجمعة ستقل كميات الأمطار، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لها.

 

شبورة مائية
 

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هناك شبورة مائية كثيفة تتكون خلال ساعات الصباح الباكر على طرق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

بالإضافة إلى نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متباعدة من اليوم.

 

كما قالت هيئة الأرصاد إن هناك أمطار متوسطة الشدة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد تتحول لأمطار غزيرة ورعدية مساء.

أما عن مطروح والغربية والشرقية والمنوفية تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأمطار خفيفة على الإسماعيلية والسويس والفيوم وبني سويف

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