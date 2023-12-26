حج الجمعيات الأهلية.. اعرف خطوات الاستعلام عن القرعة

يسعي كثير من المواطنين إلي أداء الحج الذي يعد من أعظم العبادات وأجلها التي فُرضت على المسلمين القادرين عليها، ورُفعت عن المسلم غير القادر عليها، سواء لإصابته بعلّة ما.

قرعة حج الجمعيات الأهلية

وتم فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، حيث انتهي التسجيل يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023.



موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية



ومن المقرر إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024 لموسم حج (1445هـ - 2024م) يوم الخميس القادم الموافق 28 ديسمبر 2023، من خلال القرعة الإلكترونية.

الاستعلام على نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية

ويمكن للمواطنين الاستعلام على نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024، عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، لاختيار عدد 7.500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين عدد 23.400 متقدم.

خطوات الاستعلام على نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024



وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل الاستعلام علي نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية والتي تتضمن مايلي :-

- تبدء أولي الخطوات بالدخول على البوابة المصرية الموحدة للحج.

- فى هذه الخطوة يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي.

- يليها إدخال رقم المصنع الوجود أسفل صورة بطاقة الرقم القومي.

- كما تشمل الخطوات إدخال كود التحقق الظاهر أمامك على الشاشة.

- الضغط على أيقونة «استعلام» بعدها تظهر النتيجة

شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية



هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، والفوز فى قرعة حج الجمعيات الأهلية والتي تتضمن مايلي :-

- يشترط أن يكون مصري الجنسية.

- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- كما تشمل الشروط أن يكون المتقدم مسدد الاشتراك السنوي.

- وتتضمن الشروط أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023.

- ألا يكون وقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

- ويشترط أيضا لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

- كما يشترط أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك.

- ألا يقل سن المتقدم عن 25 في 1 مارس 2024.

- كما أنه لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

- يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.