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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

ادعو لمصر.. معيط يوجه رسالة للعاملين بوزارة المالية الفائزين بتأشيرات الحج

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

شهد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج بين العاملين بوزارة المالية ، بمختلف مصالحها وقطاعاتها، الذين تقدموا للحصول على التأشيرات الثمانية والثلاثين للحج، التي وافقت عليها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء.

وأعرب الوزير ، عن أصدق التهاني للعاملين الذين تم اختيارهم لأداء الفريضة، قائلًا: «ادعوا لمصر.. بدوام الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والازدهار».

وأكد أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم بوزارة المالية، أن ٢٠٣ من العاملين بالوزارة بمختلف مصالحها وقطاعاتها تقدموا للحصول على تأشيرات الحج هذا العام واستوفوا الشروط المقررة، بينهم ٢٦ اقتربوا من سن المعاش، تم اختيار اثنين منهم بالقرعة تقديرًا لجهودهم وتفانيهم طوال مدة خدمتهم، وباعتبار هذا العام الفرصة الأخيرة التي يمكن أن يتقدموا خلالها للحصول على تأشيرات الحج.

وأوضح أن عدد الجهات المشاركة في قرعة الحج هذا العام ١٣ جهة تابعة لوزارة المالية، لافتًا إلى أنه تمت المفاضلة بين ٢٤ شركة متخصصة في السياحة الدينية، تقدمت بعروضها لتنفيذ تأشيرات الحج وفقًا لأفضل المعايير الفنية والمالية.

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والفائزون بتأشيرات الحج هم: محمد عبد المحسن محمود عطية، أميمة فوزي محمد عبد القادر، منال محمد عبد الحميد محمد «الديوان العام»، ومحمد عبد الوهاب محمد، داليا إبراهيم حسين إبراهيم، زينب علي محمد أحمد «قطاع الوكيل الدائم»، وفادي فاروق عبد الفتاح موسى، وليلى محمد إبراهيم عبد الحليم، وأمل سعيد محمد عمر هيكل، وعبد الحليم دياب عبد الحليم دياب، واعتدال محمود عبد العال، حنفي محمود طايع مرسي، وأحمد سيد محمود عوض، ودعاء قابيل حسين الخطيب، منير عبد النبي عبد العزيز عبد النبي، وجمال طنطاوي منير يوسف، وأمل محمد محمد لبن، وإيمان يوسف محمد طمان، وراوية عبد العليم دسوقي خالد «مصلحة الضرائب المصرية» ورضا عبد المنعم محمد مبروك، وشعبان محمد محمد السيد، وعبير السيد وعبد السلام إبراهيم، وأحمد علي حسن علي، وطارق جابر إبراهيم شعبان، وكريمة فتح الله أحمد محمد أبو زيد، وطلعت محمد إبراهيم صقر «مصلحة الجمارك» ومروة علي طه عبد الجواد، وفاطمة إمام أحمد رجب، ومديحة عبد الواحد محمد عبد الواحد «الضرائب العقارية» ونجلاء فتحي محمد علي صقر، وهالة عبد العليم أحمد خطاب، وآمال محمد محمد أبو كبير، وهالة محمد حسين السنباوي، ومنال محمد فتحي عبد المؤمن، وسومة عبد الوهاب محمد السيد، ومحمد فاروق مرسي البرقي «قطاع الحسابات والمديريات المالية» والذين اقتربوا من سن المعاش هم: جميل عبد الحكيم علي صالح من مصلحة الضرائب، وعبد الفتاح أحمد عبد الكريم من مصلحة الجمارك.
حضر مراسم إجراء القرعة أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ورؤساء المصالح والقطاعات المختلفة بالوزارة.

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