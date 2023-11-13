وزارة المالية الإسرائيلية: 100 ألف عاطل منذ بدء هجوم حماس 7 أكتوبر

أفادت صحيفة كالكاليست العبرية نقلا عن وزارة المالية الإسرائيلية، أن عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل منذ 7 أكتوبر تجاوز 100 ألف إسرائيلي.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسائر أسبوعية جراء العدوان الذي يشنه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتصل إلى حوالي 600 مليون دولار.

وأوضح تقرير بحثي صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك إسرائيل المركزي، أن غياب العديد من العمال عن وظائفهم بسبب الحرب المستمرة مع حركة حماس، كلف الاقتصاد الإسرائيلي ما يقدر بـ 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) أسبوعيا، أو حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، في الأسابيع الثلاثة الأولى من العدوان، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف التقرير أن النقص في العمالة يعود إلى التعبئة المكثفة لجنود الاحتياط، وإجلاء السكان في المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وجنوب لبنان، والإغلاق الكامل للمؤسسات التعليمية بسبب الحرب.