600 مليون دولار أسبوعيا.. الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة بسبب الحرب

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسائر أسبوعية جراء العدوان الذي يشنه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتصل إلى حوالي 600 مليون دولار.

وأوضح تقرير بحثي صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك إسرائيل المركزي، أن غياب العديد من العمال عن وظائفهم بسبب الحرب المستمرة مع حركة حماس، كلف الاقتصاد الإسرائيلي ما يقدر بـ 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) أسبوعيا، أو حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، في الأسابيع الثلاثة الأولى من العدوان، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف التقرير أن النقص في العمالة يعود إلى التعبئة المكثفة لجنود الاحتياط، وإجلاء السكان في المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وجنوب لبنان، والإغلاق الكامل للمؤسسات التعليمية بسبب الحرب.

وأشار إلى أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي تنقسم إلى إلى 1.25 مليار شيكل بسبب الإغلاق الكامل للمؤسسات التعليمية، و590 مليون شيكل بسبب غياب 144 ألف مواطن تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة من الحرب، ونحو 500 مليون شيكل بسبب تعبئة حوالي 360 ألف احتياط. جنود.

ويشير البنك المركزي الإسرائيلي إلى أن الفتح الجزئي لنظام التعليم في الأيام الأخيرة قد يقلل من التكلفة.