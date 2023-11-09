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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي يحذر من عواقب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي علي الاقتصاد العالمي

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الخميس، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يزيد من حالة عدم اليقين والمخاطر بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وقالت خلال كلمة ألقتها في مؤتمر بحثي لصندوق النقد الدولي، في إشارة إلى التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي: "الصراع بين إسرائيل وفلسطين يضيف حالة من عدم اليقين والمخاطر".

وأشارت جورجييفا إلى أنه “بعد وباء فيروس كورونا، الذي أدى إلى اضطرابات سلسلة التوريد، والصراع في أوكرانيا، يواجه الاقتصاد العالمي المزيد من الكوارث التي تستمر في النمو وتصبح أكثر حدة".

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وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي: "لقد ساهمت هذه الصدمات في أزمة تكلفة المعيشة التي أثرت بشدة على الفقراء".

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