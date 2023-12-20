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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالشروط والتفاصيل.. فتح باب التقدم لبعثة الحج الطبية

صدى البلد

قررت وزارة الصحة والسكان، فتح باب التقديم في البعثة الطبية المصرية للحج 2024، والتي تأتي انطلاقا من دور البعثة ومسئوليتها عن رعاية الحجاج المصريين وقائيا وعلاجيا فضلا عن حماية البلاد من تسرب الأمراض المعدية بعد عودة الحجاج إلى البلاد.

وأرسل الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى رؤساء القطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة، وكذلك وكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية، يتضمن تفاصيل الإعداد للبعثة الطبية للحج هذا العام، على أن يتم تلقي الترشيحات حتى 20 يناير المقبل.

وأوضح "قنديل" في خطابه، أن عملية الترشيح لهذه البعثة تستلزم عناية خاصة لكونها مأمورية عمل وبناء على وزير الصحة والسكان بتشكيل لجنة دائمة لوضع كفة الضوابط بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين بالوزارة.

وأشار الخطاب إلى الشروط التي يجب أن تتوافر في المرشحين للتقدم للقرعة العلنية للبعثة الطبية، والتي تشمل:

- أن يكون المرشح من العاملين المعينين بوزارة الصحة والسكان ووحداتها وهيئاتها والجهات التابعة لها وأن يكون قد مضى على تعيينه عشر سنوات على الأقل في 1 مايو 2024، فيما عدا الأطباء والصيادلة يكون قد مضى على تعيينهم خمس سنوات على الأقل حتى مطلع مايو 2024.

- أن يكون المرشح على رأس العمل ولم يحصل على أية إجازات بدون مرتب أو العمل جزء من الوقت أو منتدب أو معار خارج وزارة الصحة والسكان ووحداتها أو هيئاتها أو الجهات التابعة لها خلال آخر خمس سنوات.

- أن تكون التقارير السرية للمتقدم في الخمس سنوات الأخيرة بدرجة ممتاز/كفء.

وتشمل المستندات المطلوبة للترشح:
- استمارة الترشح معتمدة ومختومة وفقا للنموذج رقم (1) مدرج بها إقرار بصحة البيانات والمستندات المرفقة بطلب الالتحاق ايضا الموافقة على العمل أثناء البعثة في أي موقع وفي أي وقت وبأي مهام توكل إليه وانه بحالة صحية تسمح له بأداء ما يكلف به من أعمال، وفي حالة عدم اتباعه تعليمات العمل أثناء السفر سوف يتم توقيع الجزاء المناسب الذي قد يصل إلى إعادته فورا ودفع كافة التكاليف والمبالغ المنصرفة في هذا الشأن.

- بيان حالة وظيفة معتمد ومختوم من جهة عمل المرشح موضحا به تاريخ التعيين والجزاءات والإجازات التي حصل عليه المرشح سواء اجازة بدون مرتب أو عمل جزء من الوقت خلال آخر خمس سنوات كما هو موضح بالاستمارة نموذج رقم (۲).

- شهادة اللياقة الطبية الصادرة من اللجان الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي للمرشح تفيد بأنه سليم البنية وفي حالة صحية تمكنه من أداء الأعمال المكلف بها بالبعثة الطبية للحج كما هو موضح بالاستمارة رقم ۱۱۱ نموذج رقم (۳).

- صورة بطاقة الرقم القومى معتمدة ومختومة من جهة عمل المرشح.

وتشمل الوظائف المطلوبة: أخصائي حميات، أخصائي باطنة، أخصائي صدرية، أخصائي جراحة، أخصائي عظام، أخصائي قلب، أخصائي كلى، أخصائي نساء، طبيب أفواج، طبيب وقائي، طبيب أسنان، صيدلي، إداري طبي، مراقب صحي، تمريض وفني صحي، مسعف، مالي وإداري، نظم معلومات، أمين مخزن، خدمات معاونة، سائقين.

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