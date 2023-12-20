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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف خالية بوزارة الصحة والسكان .. اعرف الشروط والمؤهلات المطلوبة

وظائف خالية
وظائف خالية

أعلن قطاع الرعاية الصحية والتمريض  ، التابع لـ وزارة الصحة والسكان ، عن احتياجه ، لأطباء وذلك للعمل بمنشآت الرعاية الأولية  ضمن مبادرة تطوير الرعاية الأولية.

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وأوضح   منشور وزارة الصحة التوظيفي أن التخصصات المطلوبة تشمل  :- 

  • باطنة
  • أطفال
  • نساء
  • جلدية

الصحة توضح الشروط 

 أوضح منشور وزارة الصحة والسكان  أنه يشترط ان يكون المتقدم  من العاملين بمستشفيات وزارة الصحة والسكان سواء “عام ، مركزي ، تعليمي ، أمانة ، تأمين صحي” وذلك  للعمل بالعيادات التخصصية فترة مسائية من الساعة 2 إلى 6 مساءً.

وأشارت المنشور إلى أنه سيتم العمل بمنشآت الرعاية الأولية بجميع المحافظات باستثناء محافظات التأمين الصحي الشامل للمرحلة الأولى (بورسعيد / جنوب سيناء / الاسماعيلية / السويس / الأقصر / أسوان)؛ نظير أجر مُجزٍ مرتبط بالأداء ورضاء المنتفعين.

وعلى من يرغب في التقدم يتم ملء البيانات على الرابط التالي:
https://forms.gle/fD26gRHaJ113QDt49

وأوضحت  وزارة الصحة والسكان أنه سيتم التواصل لتحديد موعد لمن يقع الاختيار عليهم للمقابلة الشخصية "أون لاين".

الصحة باطنة نساء الصحية الرعاية الأولية الرعاية الأولي

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