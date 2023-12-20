وظائف خالية بوزارة الصحة والسكان .. اعرف الشروط والمؤهلات المطلوبة

أعلن قطاع الرعاية الصحية والتمريض ، التابع لـ وزارة الصحة والسكان ، عن احتياجه ، لأطباء وذلك للعمل بمنشآت الرعاية الأولية ضمن مبادرة تطوير الرعاية الأولية.

وأوضح منشور وزارة الصحة التوظيفي أن التخصصات المطلوبة تشمل :-

باطنة

أطفال

نساء

جلدية

الصحة توضح الشروط

أوضح منشور وزارة الصحة والسكان أنه يشترط ان يكون المتقدم من العاملين بمستشفيات وزارة الصحة والسكان سواء “عام ، مركزي ، تعليمي ، أمانة ، تأمين صحي” وذلك للعمل بالعيادات التخصصية فترة مسائية من الساعة 2 إلى 6 مساءً.

وأشارت المنشور إلى أنه سيتم العمل بمنشآت الرعاية الأولية بجميع المحافظات باستثناء محافظات التأمين الصحي الشامل للمرحلة الأولى (بورسعيد / جنوب سيناء / الاسماعيلية / السويس / الأقصر / أسوان)؛ نظير أجر مُجزٍ مرتبط بالأداء ورضاء المنتفعين.

وعلى من يرغب في التقدم يتم ملء البيانات على الرابط التالي:

https://forms.gle/fD26gRHaJ113QDt49

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم التواصل لتحديد موعد لمن يقع الاختيار عليهم للمقابلة الشخصية "أون لاين".