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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وزارة الصحة حسمت الأمر.. هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟

متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد

هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟ عاد هذا التساؤل إلى الساحة مجددا عقب انتشار متحور JN.1 في الكثير من الدول بالخارج، وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية.

جدير بالذكر أن بريطانيا رصدت مؤخرا انتشار هذه السلالة في المملكة المتحدة، حيث تم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة تظهر نفس أعراض المتغير الجديد.

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جاء ذلك وفقًا لدراسة أجرتها دراسة لمنظمة بريطانية تتابع أحدث أعراض كورونا في بريطانيا، ونشرتها صحيفة الجارديان البريطانية.

ما هو متحور كورونا الجديد JN.1؟

متحور كورونا الجديد JN.1 هو نسخة متحورة من BA.2.86 ويحتوي على 20 طفرة على بروتين سبايك، وهو ما كان مصدرًا لقلق كبير عندما تم اكتشافه لأول مرة.

متغير JN.1 أقل من 0.1% من حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، وتم اكتشافه لأول مرة في سبتمبر 2023 في الولايات المتحدة، وتم اكتشافه في 11 دولة أخرى.

وعلى الرغم من أن BA.2.86 وBA.2.1 يبدوان مختلفين تمامًا بسبب الطريقة التي تتم بها تسمية المتغيرات، إلا أنه لا يوجد سوى تغيير واحد بين JN.1 وBA.2.86 في بروتين سبايك.

ما أعراض متحور كورونا الجديد؟

حتى الآن، لم تظهر أي أعراض جديدة مرتبطة بالعدوى بسبب JN.1، حيث يرجح الأطباء ذلك إلى انخفاض عدد الحالات المرتبطة بهذا المتغير الجديد نظرًا لأنه متغير فرعي من متغير أوميكرون.

ووفقا للدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، فإن أعراض المتحور الجديد لكورونا والتي تتمثل في: الحمى والسعال، التهاب الحلق، سيلان الأنف، آلام العضلات والتعب، صداع، وإسهال.

هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟

أكدت وزارة الصحة المصرية، أن البلاد لم تسجل أي حالات بالمتحور الجديد لكورونا حتى تاريخ أمس الاثنين.

وقال المتحدث حسام عبد الغفار في بيان له، إن الوزارة تتابع التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأميركي والسلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام أوميكرون والذي تمت تسميته بالمتحور 1.JN.

كما أضاف: "يعتقد أن المتحور 1.JN ذا معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد-23 والتي تم استخدامها قبل عام 2023".

كيف تحمي نفسك من متحور كورونا؟

من المحتمل أن تساعد الجرعات الأولية من لقاح كوفيد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد 1.JN، وفق ما نشرت الوزارة على حسابها في منصة "إكس".

وأردف عبد الغفار أن معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة، ولا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة أو مختلفة عن الأعراض السابقة لأوميكرون للأشخاص المصابين.

كما نصح بالتطهير المستمر للأيدي والأسطح واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية، والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

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