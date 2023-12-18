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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس لجنة كورونا يكشف تفاصيل المتحور الجديد ومدى خطورته

الدكتور حسام حسني،
الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا،  أن من يشعر بصعوبة في التنفس عليه اللجوء إلى طبيب أمراض صدرية، حيث أن هذا العرض له أسباب مرضية كثيرة، فيجب اللجوء إلى طبيب متخصص.

قال حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن  إعلان وزارة الصحة عن وجود متحور جديد لفيروس كورونا هام، مؤكدا أن هذا المتحور ليس له أعراض مختلفة عن الأعراض المعروفة.

وتابع  رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن مطلوب الالتزام بالإجراءات الاحترازية من التهوية المناسبة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للمصابين.

الدكتور حسام حسني كورونا أمراض صدرية متحور جديد ارتداء الكمامات

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