مصابو كورونا لا يتعافون بسهولة.. تقنية جديدة تكشف تفاصيل صادمة عن الفيروس

تلوح أعراض فيروس كورونا في الأفق من جديد خلال الأسابيع القليلة الماضية وخاصة مع التقلبات الجوية التي يشهدها العالم بسبب التغير المناخي.





وأعلن باحثون استخدام تقنية جديدة من التصوير بالرنين المغناطيسي، لكشف آثار متلازمة «كوفيد طويل الأمد» على الدماغ البشري.

وأوضح الباحثون أن التقنية كشفت عن اختلافات في بنية أنسجة المخ بين المرضى الذين يعانون الأعراض المستمرة بعد «كوفيد - 19» مقارنةً بالأصحاء، حسب نتائج البحث التي نُشرت في دورية «برين كوميونيكيشنز».

وكشف البحث عن أن معظم المصابين بـ«كوفيد - 19» يتماثلون للشفاء خلال أسابيع، لكن بعض المرضى ربما تنتابهم أعراض مستمرة للمرض فيما تُعرف بمتلازمة «كوفيد طويل الأمد»، التي تسبب أعراضاً أبرزها ضيق التنفس والتعب وضباب الدماغ، وقد تستمر لأشهر بعد الإصابة بالفيروس لأول مرة.

وخلال الدراسة، استخدم الفريق التقنية الجديدة لفحص أدمغة 16 رجلاً دخلوا المستشفى بسبب حالات حادة من «كوفيد - 19»، وما زالوا يعانون الأعراض المستمرة بعد 7 أشهر من الإصابة الأولى.

وفُحصت أدمغة المشاركين باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي التقليدي والرنين المغناطيسي المنتشر المتقدم، وقورنت النتائج مع 16 من الأصحاء الذين خضعوا للفحص عينه، ووجد الباحثون اختلافاً كبيراً بين المجموعتين في بنية المادة البيضاء بالدماغ.