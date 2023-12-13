بحضور كبار مساعديه .. بايدن يستضيف عائلات الرهائن الأمريكيين في البيت الأبيض

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض مع ذوي المواطنين الأمريكيين المحتجزين كرهائن في قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، انضم إليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر، حسبما ذكر البيت الأبيض.

وشارك أفراد عائلات ثمانية أمريكيين يعتقد أنهم محتجزون كرهائن بغزة في الاجتماع شخصيًا.

وتسعى إدارة بايدن إلى استئناف المفاوضات الرامية إلى وقف آخر للقتال في غزة مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن.

وأعادت هدنة استمرت سبعة أيام الشهر الماضي أكثر من 100 رهينة إلى عائلاتهم، ولا يزال هناك 135 محتجزين في غزة.

وتحدث بايدن مع أقارب الرهائن عدة مرات منذ بداية الحرب، وقد فعل ذلك حتى قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها مجموعة منهم في البيت الأبيض.

ومن بين الرهائن الـ135 الذين ما زالوا في غزة، هناك سبعة مواطنين أمريكيين وواحد يحمل البطاقة الخضراء الأمريكية.