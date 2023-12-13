شعب عظيم.. عزة مصطفى تعلق على الإقبال التاريخي في الانتخابات الرئاسية

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، موعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، مشيدة بالمشاركة الكبيرة للشعب المصري في الاستحقاقات الانتخابية الرئاسي.

وأكدت الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن يوم الإثنين المقبل 18 ديسمبر نتيجة انتخابات الرئاسة 2024.

ولفتت الإعلامية عزة مصطفى إلى أن الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة لاستقرار الدولة المصرية.

وأضافت عزة مصطفى أن الانتخابات الرئاسية شهدت تعددية حزبية ومشاركة تحدث لأول مرة، مشيدة بمشاركة المصريين في تلك الانتخابات الرئاسية 2024، في ظل التغيرات التي تحدث في المنطقة وأبرزها ملف قطاع غزة.



