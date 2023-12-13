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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعب عظيم.. عزة مصطفى تعلق على الإقبال التاريخي في الانتخابات الرئاسية

عزة مصطفي
عزة مصطفي

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، موعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، مشيدة بالمشاركة الكبيرة للشعب المصري في الاستحقاقات الانتخابية الرئاسي. 

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النائب مجاهد نصار يشكر الشعب المصري العظيم وأهالي شبرا الخيمة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

وأكدت الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن يوم الإثنين المقبل 18 ديسمبر نتيجة انتخابات الرئاسة 2024.

ولفتت الإعلامية عزة مصطفى إلى أن الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة لاستقرار الدولة المصرية.

وأضافت عزة مصطفى أن الانتخابات الرئاسية شهدت تعددية حزبية ومشاركة تحدث لأول مرة، مشيدة بمشاركة المصريين في تلك الانتخابات الرئاسية 2024، في ظل التغيرات التي تحدث في المنطقة وأبرزها ملف قطاع غزة.


 

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الاستحقاقات الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات

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