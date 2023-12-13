النائب مجاهد نصار يشكر الشعب المصري العظيم وأهالي شبرا الخيمة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

بعث النائب مجاهد نصار في بيان له اليوم ، برقية شكر وتقدير وعرفان لجموع الشعب المصري العظيم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية التي عكست وعي المواطنين الحقيقي بحجم التحديات التي تواجه البلاد واصطفافه خلف وطنه وقيادته السياسية الحكيمة للحفاظ على مقدرات الوطن والذي ظهر جلياً في كثافة التصويت غير المسبوقة التي استمرت لثلاثة أيام من الاقتراع فاقت كل توقع.

كما تقدم النائب مجاهد نصار بأسمى آيات الشكر والتقدير لأهالي شبرا الخيمة الذين كانوا على قدر المسؤولية ورسموا ملحمة وطنية عظيمة في حب مصر رفعت اسم شبرا الخيمة عالياً في كل مكان.

وقدم النائب مجاهد نصار الشكر الجزيل والامتنان لفريق عمل مكتب النائب مجاهد نصار ومؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية بالكامل وغرفة عمليات مكتب النائب مجاهد نصار علي المجهود الكبير والمشرف الذي الذي بذلوه على مدار ثلاثة أيام متتالية في متابعة سير العملية الانتخابية وعمليات التصويت بكل أنحاء شبرا الخيمة.