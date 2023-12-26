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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل غلق الباب .. جهود مكثفة لدعم راغبي الحج السياحي 2024

الحج السياحي
الحج السياحي

كثّف قطاع السياحة من جهوده لمساعدة المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي ٢٠٢٤ ، مع شركات السياحة في التقدم والتسجيل قبل غلق الباب يوم 4 يناير المقبل استعدادا لإجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج الفائزين.

وناشدت غرفة شركات السياحة جميع الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام سرعة التقدم إلى الشركات وفروعها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ، كما ناشدتهم البعد عن الطرق غير القانونية للسفر حفاظا علي حقوقهم ، كما حذرتهم من اللجوء إلى السماسرة والوسطاء والجهات الغير معلومة ولا موثوقة للسفر معها لأداء الحج.

وفي سبيل تحقيق الأهداف السابق إتخذت قطاع السياحة عدة إجراءات لمساعدة المواطنين الراغبين في الحج لاختيار الشركة الراغبين في السفر معها بطريقة سليمة .

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فقد أطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون والتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة موقعا إلكترونيا جديدا يضم جميع شركات السياحة المرخص لها بتنفيذ رحلات الحج السياحي للمواطنين هذا العام.

ويهدف الموقع الجديد إلى مساعدة المواطنين بالدخول عليه إذا كان المواطن إختار شركة بعينها للحج معها للتأكد من وجود تلك الشركة ضمن الشركات المسجلة على الموقع مما يعني أنه مرخص لها تنظيم الحج.

كما يمكن للمواطن الدخول للموقع والبحث عن الشركة أو فروع الشركات الأقرب لمقر سكنه علي مستوي الجمهورية , والمفاضلة بين أكثر من شركة للمستوي الذي يرغب في أداء الحج السياحي به سواء خمس نجوم أو إقتصادي أو بري.  

والموقع يضم أكثر من 5325 ما بين مقر رئيسي وكافة الفروع لجميع شركات السياحة بجميع أنحاء الجمهورية ويحمل الموقع الجديد إسم " شركات العمرة والحج السياحي " .

وأكدت الغرفة ، أن الموقع الجديد برعاية وضمان وزارة السياحة والأثار التي تسعى بكل جد إلى ضمان حقوق المواطنين ورعايتهم وتقديم أفضل خدمات لهم من خلال شركات السياحة المرخصة لها بذلك  وعنوانه    www.hajj.gov.eg

كما أطلقت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة حملة موسعة على وسائل التواصل الاجتماعي " السوشيال ميديا " لتوعية المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام بكيفية التقدم الى شركات السياحة وفروعها والبعد عن السماسرة والوسطاء كاشفة المخاطر الناتجة عن التعامل مع الوسطاء.

واستعانت الحملة بعدد من الشيوخ وعلماء الدين منهم الدكتور سعد الدين الهلالي والشيخ رمضان عبد الرازق والشيخ أحمد التركي والداعية الدكتورة نيفين مختار  والمدونة والبلوجر الشهيرة بسنت نور الدين.

واستهدفت الحملة التعريف بالحج السياحي والطرق السليمة للسفر من خلاله التزاما بالقوانين المنظمة لذلك في كل من مصر والسعودية حرصا على راحة وسلامة المواطنين وصون وحماية حقوقهم وبعدهم عما يؤذيهم في أداء الفريضة ، وتعريف المواطنين بالموقع الجديد شركات العمرة والحج السياحي.

وتضم الحملة عددا من الأفلام الدعائية التي تحذر من التعامل مع السماسرة ودعوتهم لضرورة الحجز عن طريق الشركات المصرح لها بالحج وكذلك التعريف بضوابط تقديم المواطنين لأداء فريضة الحج عبر الشركات السياحية.

ودعت الغرفة جميع للمواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام سرعة التقدم لشركات السياحة قبل يوم 4 يناير المقبل آخر موعد لتسجيل حجاج شركات السياحة إستعدادا للقرعة العلنية لاختيار الفائزين.

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