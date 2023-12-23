اخبار مصر 24ساعة| توافق مصري فرنسي على وقف العمليات العسكرية في غزة

اخبار مصر … تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يتفقان على ضرورة تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس تيار الحكمة العراقي لتهنئته بالولاية الجديدة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، من رئيس تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، الذي تقدم بالتهنئة له على فوزه بولاية رئاسية جديدة.

تحفة معمارية تاريخية.. ما لا تعرفه عن جامع الأقمر| حكايات وأسرار

جامع الأقمر هو أحد مساجد القاهرة الفاطمية، يوجد هذا الجامع في شارع النحاسين وقد بناه الوزير المأمون البطائحي بأمر من الخليفة الآمر بأحكام الله أبى على منصور سنة 519هـ (1125 م) وهـو أول جامع في القاهرة تحتوي واجهته علي تصميم هندسي خاص. يروي المقريزي أن المسجد بنى في مكان أحد الأديرة التي كانت تسمى بئر العظمة، لأنها كانت تحوي عظام بعض شهداء الأقباط. وسمي المسجد بهذا الاسم نظرًا للون حجارته البيضاء التي تشبه لون القمر، ويشبه في اسمه مساجد فاطمية أخرى سميت بأسماء منيرة مثل الأنور والأزهر

حصاد الزراعة.. 1600 جنيه سعر استرشادى للقمح.. و4.9 مليون جرعة ضد الحمي القلاعية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٧٤ ، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٥ وحتى ٢١ ديسمبر الجاري الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

البسوا تقيل| الأرصاد: القاهرة تسجل 20 درجة.. وتحذير من طقس الساعات المقبلة

البسوا تقيل .. وجهت هيئة الأرصاد الجوية، توجه نداء إلى المواطنين؛ للتحذير من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع حدوث انخفاض في درجات الحرارة، وزيادة الإحساس بالبرودة .

دعم حياة كريمة بـ 300 مليون جنيه.. نشاط وزارة التضامن في أسبوع|انفوجراف

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 15 ديسمبر إلى 21 ديسمبر 2023 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

تحذير عاجل من الصحة.. متحور كورونا الجديد أسرع انتشارا وصدمة للحاصلين على اللقاحات

حالة من القلق اجتاحت العالم مؤخراً بسبب انتشار JN.1 وهو نوع جديد من الفيروس المسبب لكورونا، وهو إحدى سلالات متحور أوميكرون Omicron ، والذي انتشر في عدد كبير من دول العالم من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية.

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في معاشات يناير 2024

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ صرف معاشات شهر يناير 2024 لجميع من المستحقين من أصحاب المعاشات وأسرهم من خلال منافذ الصرف من فروع بنك ناصر الاجتماعى ومن مكاتب البريد وماكينات الصراف الالية atm .

وزير الري: إجراءات جديدة بشأن سد النهضة بعد فشل المفاوضات

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن موقف الدولة المصرية فى ملف سد النهضة واضح منذ 12 عاما، مشيرا إلى أن الموقف يكون من خلال توافق لجميع المؤسسات داخل الدولة.

الري: التعاون مع البنك الأوروبي في تأهيل محطات الرفع لتقليل استهلاك الكهرباء

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بسو باريت مدير إدارة البنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية ، وبحضور خالد حمزة مدير مكتب بنك التنمية الأوروبي في مصر.

البابا تواضروس يهنئ الكنيسة الكاثوليكية بـ عيد الميلاد

زار قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم، مقر بطريركية الأقباط الكاثوليك بكوبري القبة، وبرفقته وفد كنسي، لتهنئة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، بمناسبة عيد الميلاد ، الذي تحتفل به عدد من الكنائس المسيحية يوم الاثنين المقبل ٢٥ ديسمبر.