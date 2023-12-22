احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في المعاشات يناير 2024

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ صرف معاشات شهر يناير 2024 لجميع من المستحقين من أصحاب المعاشات وأسرهم من خلال منافذ الصرف من فروع بنك ناصر الاجتماعى ومن مكاتب البريد وماكينات الصراف الالية atm .

يتساءل الكثيرون من أصحاب المعاشات والمستحقين، عن تفاصيل الزيادة الجديدة، وقيمة القبض بعد أضافة الزيادة الجديدة خلال عام 2024 وفي السطور التالية نوضح التفاصيل .

يبحث المواطنون من خلال محرك البحث جوجل، عن الزيادة الجديدة وهي ما ينتظره أصحاب المعاشات والمستفيدين، بشأن أي قرارات تصدر حول الزيادة الجديدة فى المعاشات خلال عام 2024 وهل سيتم تبكيرها أم تصرف فى الموعد الذى حدده القانون، حيث تنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات و المعاشات 148 لسنة 2023، على زيادة المعاشات سنويًا ؟

كما ينتظر ملايين المستحقين للمعاشات الزيادة الجديدة فى المعاشات 2024 وتطبيق الحد الأدني لها، للمحالين للمعاش بدءا من شهر يناير 2024، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة له.

وشهدت الأيام الماضية انتظام صرف معاشات ديسمبر 2023 من ماكينات الصراف الآلي وفروع بنك ناصر الاجتماعي في جميع محافظات الجمهورية.

وقررت إدارة الهيئة القومية لـ التأمين الاجتماعي زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات اعتبارا من أول يناير 2024، وفق بيان صادر عن الهيئة.

وأعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لـ التأمين الاجتماعي ، أنه اعتبارا من أول يناير 2024 يتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلاً من 8720.

رفع حد الاشتراك التأميني

وفي سياق متصل، قال اللواء جمال عوض إنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لـ التأمين الاجتماعي ، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

صرف المعاشات

التأمين الاجتماعي: لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لـ التأمين الاجتماعي، أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3500 جنيه ، حيثُ أن هذا الحد الأدنى يشمل بخلاف الأجر النقدي المزايا العينية التي قد تُصرف للعامل من جهة عمله ، في حين أن أجر الإشتراك التأميني يقتصر على عناصر الأجر النقدي دون غيرها ، ومن ثّم فإن الإختلاف في هذا الشأن له ما يبرره.

وأشار رئيس الهيئة القومية لـ التأمين الاجتماعي إلى أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال و الشركات ذات العمالة التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري " تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور الي مكاتب التامينات التابعه لهم.

هناك عدة طرق لـ صرف معاشات ديسمبر 2023، وهي:

مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

منافذ شركات فوري.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

صرف المعاشات من الصراف الآلي



موعد زيادة المعاشات السنوية

وعن موعد الزيادة الجديدة في المعاشات، ينص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، المادة رقم 35 على أن يتم تطبيق زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام.

وحول تفاصيل الاشتراك التأمينى قال اللواء جمال عوض رئيس من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه وذلك اعتباراً من 1/1/2024.

وأوضح عوض أنه نتيجه لذلك سيكون الحد الأدني للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه في حين سيبلغ الحد الأقصي للمعاش 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيه.

وأكد عوض، علي أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، وذلك في إطار تنفيذ محاورإصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

و أشار رئيس الهيئة ، إلى أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال و الشركات ذات العماله التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري " تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور الي مكاتب التامينات التابعه لهم.

أثناء صرف معاشات الشهر

طرق صرف المعاشات

هناك عدة طرق لـ صرف المعاشات وهي:

مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

منافذ شركات فوري.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

موعد زيادة المعاشات السنوية

وعن موعد الزيادة الجديدة في المعاشات، ينص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، المادة رقم 35 على أن يتم تطبيق زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام.