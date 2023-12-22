تحذير عاجل من الصحة.. متحور كورونا الجديد أسرع انتشارا وصدمة للحاصلين على اللقاحات

حالة من القلق اجتاحت العالم مؤخراً بسبب انتشار JN.1 وهو نوع جديد من الفيروس المسبب لكورونا، وهو إحدى سلالات متحور أوميكرون Omicron ، والذي انتشر في عدد كبير من دول العالم من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية.

ينتشر بشكل أسرع

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن JN.1 هو نوع مختلف بسبب انتشاره المتزايد بسرعة، لكن المنظمة لم تصنّف JN.1 على أنه متغير مثير للقلق، ليتم التعامل معها على أنها سلالة جديدة من فيروس SARS-CoV-2 مع احتمال زيادة خطورتها في ظل انخفاض فعالية لقاحات كورونا.

تقدر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكي، أن السلالة الفرعية لفيروس كورونا JN.1 تسبب الآن حوالي 20% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشير مجلة Time الأمريكية إلى أن حتى الآن المؤشرات إيجابية، من المتوقع أن تكون اختبارات وعلاجات كوفيد-19 فعالة ضد JN.1، حسبما يقول مركز السيطرة على الأمراض، ورغم أن أحدث جرعة معززة لكوفيد-19 تم تصميمها لاستهداف متغير XBB.1.5، تشير الأبحاث الأولية إلى أنها تولد أيضًا أجسامًا مضادة تعمل ضد JN.1، وإن كان عدد أقل منها.

وأضافت المجلة الأمريكية أن اللقاحات لن تمنع العدوى لـ JN.1 تمامًا، ولكنها يجب أن تقلل من احتمالات الوفاة والمرض الشديد.

وفي بيان صدر في 13 ديسمبر، أوصت المجموعة الاستشارية المتخصصة في مجال لقاحات كوفيد-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية بالالتزام بلقاحات XBB.1.5 الحالية، حيث يبدو أنها توفر بعض الحماية الجيدة على الأقل.

ظهر JN.1 لأول مرة في الولايات المتحدة إلى سبتمبر الماضي، لكنه انتشر ببطء حينها، ثم ارتفعت نسبة الإصابة به في الأسابيع الأخيرة بشكل متزايد، واتجهت المختبرات التابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أخذ عينات للمصابين بالفيروس وفحصها، والتي أظهرت أن ذلك الفيروس هو المسؤول عن نصف الإصابات الجديدة على الأقل في الولايات المتحدة، قبل نهاية ديسمبر الجاري.

ووصفتها مراكز مكافحة الأمراض بأنها السلالة الأسرع نموًا من الفيروس، حيث تشير التقديرات إلى أنه يسبب حوالي ثلث الإصابات الجديدة.

ينحدر JN.1 من BA.2.86، أو Pirola، وهو متغير فرعي لفت انتباه العالم بسبب العدد الكبير من التغييرات التي طرأت على بروتيناته الشوكية، وهي إحدى أكبر البروتينات البنيوية الأربعة المتواجدة في فيروسات كورونا.

ويخشى العلماء أن يكون متحورًا لدرجة أن يتحول إلى طفرات، ويفلت تمامًا من حماية اللقاحات والأجسام المضادة ضد كوفيد-19، وربما يثير موجة عارمة أخرى من المرض كما فعل متغير أوميكرون الأصلي في عام 2021.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية على JN.1 اسم البديل المثير للاهتمام، الثلاثاء، بسبب انتشارها المتزايد بسرعة لكنها أشارت إلى أن المخاطر الإضافية على الصحة العامة لا تزال منخفضة.

وقال الدكتور تي رايان جريجوري، عالم الأحياء التطورية بجامعة جيلف في جامعة جيلف: من الواضح بالفعل أنها تتمتع بقدرة تنافسية عالية مع متغيرات XBB الحالية، ويبدو أنها في طريقها لتصبح النوع التالي من مجموعة المتغيرات المهيمنة عالميًا.ودعا مركز السيطرة على الأمراض الأطباء إلى العمل بجدية أكبر لتطعيم مرضاهم، مشددًا على أنه لم يفت الأوان بعد في الموسم للاستفادة من التطعيمات.

ولفتت إلى أن أفضل الدفاعات ضد JN.1- والمتغيرات الأخرى هي التطعيم، والابتعاد عن المناطق المزدحمة، والحد من التعرض للأشخاص الذين ربما أصيبوا بالعدوى. ووفقًا لشبكة الأخبار الأمريكية CNN، شهدت العديد من البلدان في أوروبا بما في ذلك الدنمارك وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا نموا هائلا في JN.1، ومعه ارتفاع حالات العلاج في المستشفيات، كما أنها تنمو بسرعة في أستراليا وآسيا وكندا.

وأشارت CNN أن الخبر السار هو أن دراسة حديثة أجراها مختبر، الدكتور ديفيد هو، في جامعة كولومبيا وجدت أن لقاح Covid-19 الحالي، والذي تم تصميمه لتعزيز قدرة الجسم على محاربة عائلة المتغيرات XBB، يوفر أيضًا حماية جيدة ضد مرض BA. 2.86 وفروعه، بما في ذلك JN.1.

الأعراض؛

التهاب الحلق.

التعب.

الصداع.

الاحتقان.

السعال.

الحمى.

ماذا عن موقف مصر ؟

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تتابع باهتمام التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية بشأن اكتشاف سلالة فرعية جديدة للمتحور المهتم به، المعروف بالمتحور أوميكرون، والمُسمى بالمتحور 1.JN.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن متحور كورونا الجديد 1.JN يتمتع بمعدل انتشار عالٍ ولديه القدرة على الإصابة بالحالات التي سُبق تطعيمها باللقاحات القديمة ضد فيروس كورونا.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على أهمية التطهير المستمر للأيدي والأسطح واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية، والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

من جانبه قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ أوبئة، إنه تم رصد متحور فرعي جديد لفيروس كورونا في شهر سبتمبر الماضي، وهو متحور فرعي من أوميكرون، وليس متحور جديد، وإنما متحور مغير بشكل بسيط عن أوميكرون، موضحا أن المتحور الجديد هو الأكثر انتشارا عن أوميكرون.

وأضاف عنان، خلال تصريحات إعلامية، أن المتحور انتشر في أمريكا بشكل ضخم للغاية، وحتى الآن لم يتم رصد أي تدهور في الحالة الصحية ومازال بنفس الخطورة لكورونا ولكنه أكثر انتشارا، وما يقلق من هذا المتحور أن نسبة هروبه من اللقاح أعلى.

وتابع، أن حالات الإصابة بكوفيد 19 قلت على مستوى العالم بنسبة 13%، والوفيات قلت بنسبة 70%، ولكنها ستبدأ في الزيادة نهاية الشهر الحالي بالتزامن مع الموجة الثانية لفصل الشتاء، وسيكون هناك زيادة في الإصابات طفيفة، ولا يتم رصدها بطريقة صحيحة، لأن حجم الدول التي تبلغ بالحالات قليل جدا.

وأردف، أن أي فيروس بيظهر في الوقت الحالي علاجه سيكون علاج الأعراض، وفي حال أي شخص لديه مرض مزمن عليه في زيارة طبيب والمتابعة معه، خاصة إذا كانت الكحة تتفاقم بشكل أكبر، وشدد على أن مصر ليس لديها أي متحور ذو أهمية جديد، والمتحور الفرعي هو الجديد الذي ظهر.