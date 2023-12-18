له قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها.. تفاصيل السلالة الجديدة لـ أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، متابعة التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام أو ميكرون والذي تمت تسميته بالمتحور « JN.1 » وطبقا للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية ، بلغت نسبة انتشار المتحور 2.86.BA وسلالاته المنحدرة، بما في ذلك 1.IN.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن هناك %37 من إجمالي العينات المبلغة على مستوى العالم، وأكثر من نصفها كانت من المتحور « JN.1 ».

يعتقد أن المتحور « JN.1 » ذو معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد والتي تم استخدامها قبل العام 2023 ومع ذلك فإنه حتى الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد الفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة ، أن معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة كما أنه لا يوجد اعراض إكلينيكية مميزة او مختلفة عن الاعراض السابقة للمتحور او ميكرون للأشخاص المصابين بهذا المتحور.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن المخاطر الصحية العامة المتوقعة لهذا المتغير، بما في ذلك فرعه« JN.1 » ما تزال منخفضة.

كما أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بالمتحور. « JN.1 »وكذلك 2.86.BA بمصر حتى تاريخه.

وأشارت وزارة الصحة والسكان أنه يظل من المفيد دائما الحرص على:

التطهير المستمر للأيدي والاسطح

استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية

البقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية فمن الأفضل عدم المشاركة في التجمعات اذا كنت مريضًا