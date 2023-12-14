إرشادات يجب اتباعها لتجنب ارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

في إطار منشورتها التوعوية نشرت وزارة الصحة والسكان منشورا لرفع التثقيف الصحي لدي المواطنين.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان خلال منشورها التوعوي الطرق الصحيحة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم والتي تتمثل في التالي:

ممارسة النشاط الرياضي

تجنب شرب المحول

الابتعاد عن التدخين

تجنب الدهون المشبعة و المتحولة

تنازل الفواكه والخضروات

التقليل من تناول الملح

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالنزول للكشف والاطمئنان علي صحتهم صحتك بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة يوميا من ٩ صباحًا لـ ٩ مساءً.

واكدت الوزارة أن الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥.

أو زيارة الموقع الإلكتروني:

www.100millionseha.eg