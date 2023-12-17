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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة العالمية: 120 ألف شخص في غزة يعانون من التهابات رئوية

الوضع الصحي داخل
الوضع الصحي داخل قطاع غزة

أكد أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن النظام الصحي في قطاع غزة مأساوي جدًا، وانهار، من حيث عدد المستشفيات الذي كان يبلغ 36 مستشفى، ويعمل الآن 8 فقط بطاقة جزئية، لافتا إلى أن هناك 3 مستشفيات تعمل لتقديم الإسعافات الأولية فقط.

وأوضح "المنظري"، خلال حواره عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك 72 مركزًا صحيًا و51 منها لا تعمل وبدء تفشي الأمراض المعدية بين أفراد المجتمع في غزة، مشددًا على أن هناك 2 مليون مواطن نازحون ويقطنون في أماكن مزدحمة وهي أوضاع غير إنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن في مراكز الأونروا هناك دورة مياه واحدة لكل 220 شخص ونسبة المياه المتوفرة لكل فرد هو 1.5 لتر مياه.

وأشار إلى أن هناك انتشارا للأمراض المعدية في قطاع غزة، وهناك 120 ألف مواطن يعانون من التهابات رئوية حادة معظمهم من الأطفال، كما أن هناك أكثر من 105 آلاف شخص يعانون من إسهال حاد، وعدد منهم من يعانون من إسهال مخلوط بالدم.

وأضاف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن هناك 3500 مصاب بالالتهاب الكبدي نتيجة استخدام مياه غير نظيفة والتهاب فيروسي "أ"، مشددًا على أن ما يحدث في قطاع غزة هو عملية قتل بالبطيء.
 

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