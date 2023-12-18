للتوعية بأمراض الصحة النفسية.. نبيلة مكرم توضح تفاصيل مؤسسة «فاهم»

تحدثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، عن المرض النفسي وخطورته، قائلة: يجب أن نتحدث عما بداخلنا ونعبر عنه، حتى نخفف من الضغط النفسي الذي نشعر به.



وأضافت “نبيلة مكرم” خلال حوارها ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع على قناة "دي أم سي"، أن الإخصائي الاجتماعي والنفسي في المدارس هو من يحذر المدرسين ويوجههم بالطرق الجيدة في التعامل مع الأطفال والطلاب



واسترسلت: تعاونا مع وزارة التربية والتعليم تم تدريب 1500 أخصائي نفسي لاكتشاف المرض النفسي عند الأطفال والتواصل مع الأهل وتم تعميم هذه التجربة على جميع المدارس الحكومية.



وأوضحت: قدمنا الكثير من الأنشطة في الجامعات والتواصل مع الطلاب، مشددة على أنه لا يوجد في القاموس الطبي مصطلح "مجنون" ونحن من أنتج تلك المصطلحات.



