عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للتوعية بأمراض الصحة النفسية.. نبيلة مكرم توضح تفاصيل مؤسسة «فاهم»

السفيرة نبيلة مكرم،
السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة

تحدثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، عن المرض النفسي وخطورته، قائلة: يجب أن نتحدث عما بداخلنا ونعبر عنه، حتى نخفف من الضغط النفسي الذي نشعر به.

وأضافت “نبيلة مكرم” خلال حوارها  ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع على قناة "دي أم سي"، أن الإخصائي الاجتماعي والنفسي في المدارس هو من يحذر المدرسين ويوجههم بالطرق الجيدة في التعامل مع الأطفال والطلاب

واسترسلت: تعاونا مع وزارة التربية والتعليم تم تدريب 1500 أخصائي نفسي لاكتشاف المرض النفسي عند الأطفال والتواصل مع الأهل وتم تعميم هذه التجربة على جميع المدارس الحكومية.

وأوضحت: قدمنا الكثير من الأنشطة في الجامعات والتواصل مع الطلاب، مشددة على أنه لا يوجد في القاموس الطبي مصطلح "مجنون" ونحن من أنتج تلك المصطلحات.

 

نبيلة مكرم المرض النفسي الضغط النفسي وزارة التربية المدارس الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

الزراعة تكشف المستور في قضية البصل: الكميات المضبوطة لا يمكن تخيلها

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

السيسي في طريقه لولاية ثالثة.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الانتخابات اليوم

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

صدمة في الزمالك.. هيئة المفوضين تقضي بـ استبعاد حسام المندوه من مجلس الإدارة

بعد قرار زيادة المعاشات.. هؤلاء لهم الحق في الجمع بين معاشين بالقانون

ترشيحاتنا

إصابة كهربا واستبعاد موديست| كولر يضطر لتجهيز هذا اللاعب لقيادة هجوم الأهلي أمام فلومينينسي

لهذا السبب.. إيقاف جديد للقيد داخل نادي الزمالك

لو نسيتها.. كيفية إعادة تعيين كلمة مرور إنستجرام

محمود شوقي: الخطيب طالب لاعبي الأهلي بالتمسك بالحلم

على طريقة جورجينا.. أسماء جلال تثير الجدل بحجاب مكشوف

في تمام الثانية.. إعلان اسم رئيس الجمهورية رسميًا في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة جورجينا.. أسماء جلال تثير الجدل بحجاب مكشوف

العمر مجرد رقم.. ليلى علوى تثير الجدل بمهرجان الجونة

توقع فوز الأهلي على الاتحاد.. فيديو مذهل لـ أمح العالمي أثناء أدائه مناسك العمرة

فريد سميكة.. أول بطل مصري عالمي فى الغطس.. لماذا قطعت رأسه؟

فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

مفيش استثناءات .. زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ