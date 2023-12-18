نبيلة مكرم: مؤسسة فاهم تهدف للتوعية بأمراض الصحة النفسية ودعم المريض

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، إن مؤسسة فاهم للدعم النفسي لا تختص بالمريض فقط، بل بالأسرة المحيطة بالمريض، لزيادة مدى الوعي بأهمية العلاج النفسي والمرض النفسي.



وأضافت “نبيلة مكرم” خلال حوارها ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناو “دي إم سي”، أن كل جهة في مصر تحتاج لتقييم نفسي والاهتمام بالصحة النفسية للعاملين بها، متابعة: الأوضاع في غزة تؤثر على الحالة النفسية، وفي تلك الحالات يجب التوجه إلى طبيب نفسي.



وأوضحت أن مؤسسة "فاهم" توعوية وقد تتطرق لملف الإدمان في المستقبل، متابعة: الإخصائي الاجتماعي والنفسي في المدارس هو من يحذر المدرسين ويوجههم بالطرق الجيدة في التعامل مع الأطفال والطلاب.