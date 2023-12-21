استخدموا الكمامات.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل المتحور الجديد من كورونا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن المتحور الجديد من كورونا له معدل انتشار كبير، مشيرا إلى أنه يمكن أيضا أن يصيب من حصل على تطعيم كورونا من قبل.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه لا بد من التطهير المستمر للأيدي والأسطح واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة.

تنتشر في الشتاء.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على أهمية التطعيمات، خلال الفترة الحالية، وذلك لدوره الواضح في مواجهة تلك الفيروسات التنفسية التي تنتشر في الشتاء.