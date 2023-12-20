استشاري مناعة: متحور فيروس كورونا الجديد لم يدخل مصر

قال أمجد الحداد استشارى الحساسية والمناعة، إننا نشاهد في مثل هذا التوقيت انتشارا واضحا للعدوى الفيروسية، مشددا على أن كورونا لم تنته وما زالت موجودة، ولكن بصورة أقل حدة وانتشارا.

وأضاف الحداد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن العالم الآن يشهد متحورا جديدا أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، ولكن هذه السلالة لم تنتشر في مصر حتى الآن.

واسترسل: كل عام نشهد عدوى فيروسية بشكل كبير داخل مصر، حيث نشهد فيروسات تنفسية وإنفلونزا والبرد منتشر بشكل كبير بجانب متحورات كورونا الموجودة قبل ذلك".

وشدد على أهمية التطعيمات، خلال الفترة الحالية، وذلك لدوره الواضح في مواجهة تلك الفيروسات التنفسية التي تنتشر في الشتاء.

