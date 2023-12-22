وزير الري: إجراءات جديدة بشأن سد النهضة بعد فشل المفاوضات

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن موقف الدولة المصرية فى ملف سد النهضة واضح منذ 12 عاما، مشيرا إلى أن الموقف يكون من خلال توافق لجميع المؤسسات داخل الدولة.

وتابع وزير الري، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامى مصطفى بكري عبر برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم وقف كل مسارات التفاوض مع الجانب الإثيوبي، لافتا إلى أن الدولة المصرية ستتخذ الإجراءات المناسبة وفى الوقت المناسب حال إلحاق الضرر بأمنها المائي.

الإجراءات اللازمة

وأشار الدكتور هانى سويلم إلى أنه على مدار 12 عاما استخدمت مصر المرونة والدبلوماسية فى المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، لافتًا إلى أنه إذا ما تم إلحاق الضرر بالأمن المائى المصري ستتخذ مصر الإجراءات اللازمة للحفاظ عليه، وعلى إثيوبيا أن تبين مدى مسؤوليتها فى عدم إلحاق الضرر بدولتي المصب (مصر والسودان).