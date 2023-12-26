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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

استنباط 26 صنفا لـ10 محاصيل خضر.. أهم إنجازات الزراعة× 13 معلومة

صدى البلد

قدمت وزارة الزراعة خلال عام 2023 العديد من الخدمات المتميزة والتي أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي المصري، ومكنت الدولة من مواجهة التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات المتلاحقة.

ويستعرض موقع "صدى البلد " أهم ما أنجزته وزارة الزراعة خلال 2023 كالتالي...

- 405 سلع زراعية تغزو 160 سوقا على مستوى العالم
 - أصبحت مصر المصدر الأول في العالم للبرتقال من ناحية الكمية ، حيث تجاوز التصدير 2 مليون طن للموسم التصديري 2022 / 2023.
 

- رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

 - التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 5.5 مليون طن.

- لأول مرة استهدفت الوزارة وصول عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7 آلاف حقل إرشادي خلال الموسم الحالي.

- نجح البرنامج في استنباط وتسجيل 26 صنفا وهجينا لـ10 محاصيل خضر رئيسية هي: الطماطم، الفلفل، الباذنجان، البطيخ، الكنتالوب، البازلاء، الفاصوليا، اللوبيا، الخيار، الكوسة.

- الاتفاق مع بعض الشركات العالمية لإنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية.

- التوسع في مناشئ استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية.

- إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة.
 

- إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات.

- كما احتلت  مصر المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج السمك البلطي والأول إفريقيا في الاستزراع السمكي.
 

- استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة ، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

-  انشاء حوالي 18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا في شمال وجنوب سيناء.
 

ومن جانبه ، قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قطاع الزراعة قطاع كبير للغاية، وشهد طفرة غير طبيعية وغير مسبوقة في الـ9 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هناك جهدا كبيرا بذل لزيادة المساحة المنزرعة أو لتعظيم إنتاجية وحدة الأرض والمياه.

وأضاف "القرش" في تصريحات تليفزيونية،  أن التوسع في المساحات المنزرعة ظهر في مشروع الريف المصري الجديد والذي يعتبر باكورة المشروعات التي لها علاقة بالتوسع في المساحات، موضحًا أنه تم التطرق لأراضي جديدة في الصحراء لم نكن نصل لها بداية من الفرافرة وسيوة والمنيا.

وتابع، أن مشروع توشكى أهمل خلال فترة معينة، ولكن المشروع يشهد حاليا ضخ استثمارات جديدة، لكي يعود هذا المشروع لمكانته ويحقق الأهداف المرجوة منه، لافتاً إلى أن الدولة تستهدف زراعة 1.1 مليون فدان جديد من خلال مشروع توشكى وشرق العوينات.

وأردف، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية عملت على مشروعات جديدة لتوسيع المساحة المنزرعة، ولكنها لم تهمل الأراضي الزراعية القديمة، بل عملت على منع التعديات عليها، وتم تعديل تشكيلي على هذا الأمر للمحافظة على الرقعة الزراعية القديمة عالية الإنتاجية، موضحًا أن الدولة المصرية خصصت عشرات المليارات من الجنيهات وذلك لتوفير تمويل للمزارعين، يساعدهم على تطوير أساليب الري، لزيادة الإنتاجية والدخل.

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