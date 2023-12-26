اخبار مصر 24ساعة| السيسي يوجه باستمرار تطوير البحيرات.. تحذير من الصحة قبل احتفالات رأس السنة

اخبار مصر.. وجه الرئيس السيسي الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

الرئيس السيسي: حريصون على مواصلة تعزيز التعاون مع السعودية بمختلف الأصعدة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالاستمرار في تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

النقل: تشغيل خط نقل بضائع الخليج والعراق والأردن ومصر برياً إلى أوروبا وأمريكا

أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً اليوم بشأن الإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط حيث أوضح بيان الوزارة أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط ( بري – سككي – نهري – بحري )

قبل احتفالات رأس السنة.. الصحة توجه تحذيرا مهما

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات رأس السنة الميلادية، ونشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح والتحذيرات الهامة لرفع الوعي الصحي والتثقيف الطبي لدي المواطنين.

البابا تواضروس يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة بعيد الميلاد المجيد لبطريرك الروم الأرثوذكس البابا ثيؤدورس الثاني بمقر كنيسة القديس نيقلاوس بمنطقة الحمزاوى.

حصاد الصحة2023.. استحداث بروتوكولات وأدوية حديثة في منظومة العلاج على نفقة الدولة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إدراج أدوية الأورام والأدوية البيولوجية الحديثة، ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.

الاكتفاء الذاتي بنسبة 94%.. أبرز إنجازات هيئة الدواء عام 2023

أعلنت هيئة الدواء المصرية، أنها استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق إنجازات كبيرة في كافة مجالات عملها؛ ففي مجال تطوين صناعة الدواء محلياً، والذي جاء بتكليف ودعم من القيادة السياسية، وصل عدد مصانع الأدوية المرخصة إلى 191 مصنعاً بإجمالي 799 خط إنتاج، والتي كانت عام 2014 (130) مصنعاً فقط، بإجمالي 500 خط إنتاج، وذلك بمعدل نمو 37% و60% على الترتيب، وقد انعكس ذلك على النمو الإيجابي لسوق الدواء المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 94% من إجمالي مبيعات سوق الدواء المصري البالغة 4 مليار عبوة سنويا، بينما يتم تغطية نسبة 6% فقط من المبيعات من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.

أعمال تطوير جديدة.. آخر مستجدات تنفيذ مشروع شق الثعبان

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان.

وزير السياحة والآثار يتابع آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير

عقب انتهاء جولته بمنطقة أهرامات الجيزة لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بمشروع تطوير خدمات الزائرين بالمنطقة، توجه أحمد عيسي وزير السياحة والآثار إلى المتحف المصري الكبير، حيث عقد اجتماعاً مع قيادات فريق العمل بالمتحف، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال به.

تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لكافة القطاعات.. وإنشاء وحدة للاستثمار البيئي

شهد قطاع البيئة في مصر طفرة كبيرة طوال 9 سنوات مرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى فيها أولوية لملف البيئة ضمن اهتمامات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المصري ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وزيرة التضامن: أتابع حادث تصادم تريلا بسيارات في قنا.. وأناشد السائقين بالتروِّي على الطريق

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، متابعتها حادث تصادم سيارة تريلا بسيارات، بالقرب من مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بقنا، والذي وقع مساء اليوم الإثنين، وأودى بحياة 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.



التضامن الاجتماعي تستعد لإجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لإجراء القرعة الالكترونية على حج الجمعيات الأهلية صباح الخميس المقبل .